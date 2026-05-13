Un elev s-a dus la ore cu un obuz din Primul Război Mondial, ca material didactic. Școala din Italia a fost evacuată

Publicat la 16:09 13 Mai 2026 Modificat la 16:10 13 Mai 2026

Carabinierii au sosit prompt la fața locului şi au izolat zona. Sursa foto: Profimedia

Un elev de la liceul clasic Muratori San Carlo din Modena, Italia, a dus la școală o bombă din Primul Război Mondial, cu gândul să i-o arate profesorului la ora de istorie.

Elevul a adus la școală un obuz din Primul Război Mondial pentru a-l arăta clasei și profesorului în timpul orei de istorie. Momentul a fost surprins într-un videoclip care a devenit viral în câteva minute, relatează Corriere della Sera.

Însă gestul aparent inofensiv a stârnit panică în şcoală, care a fost evacuată. Adolescentul, fără să ia în considerare pericolul pe care îl reprezenta obuzul pe care îl căra în ghiozdan, l-a scos și l-a arătat tuturor. Văzând bomba, care era în stare bună, profesorul îngrozit l-a anunțat imediat pe directorul școlii, care a sunat la 112.

Carabinierii au sosit prompt la fața locului. Se aștepta și sosirea echipei de geniști, dar sosirea acesteia a fost anulată la scurt timp după aceea, deoarece nu a mai fost considerată necesară.

Dispozitivul a fost scos afară, în curtea școlii, iar zona a fost izolată. Între timp, elevii au fost adunați în fața intrării și li s-a permis să se întoarcă pentru activitățile de după-amiază.

Directorul liceului a declarat: „Suntem siguri că nu a fost gândită să fie o farsă, ci mai degrabă un act naiv, care va avea însă repercusiuni disciplinare. Acțiunile acestui elev au dus la evacuarea școlii și la suspendarea cursurilor şi nu poate trece neobservat.”

Carabinierii au confiscat obuzul pentru investigații suplimentare.