Cine este liderul PNL care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu: “Am sunat-o din greșeală, doar 40 de secunde”

După ce Lia Olguța Vasilescu a scris pe Facebook că este sunată de liberali, după moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu a dezvăluit, miercuri, că unul dintre aceștia a fost liderul PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca.

"Nu știu ce vrea, întrebați-o pe doamna primar", a spus Grindeanu.

Contactat de Antena 3 CNN, Mircea Roșca a recunoscut că a sunat-o pe Olguța Vasilescu după moțiunea de cenzură, dar “din greșeală”, pentru 40 de secunde. El a mai spus că primarul Craiovei l-a sunat înainte de moțiune pentru a afla despre “atmosfera” din partid:

“Eu sunt dintr-o altă generație și nu pot intra în jocul ăsta, dar sunt nevoit din păcate, în care să confirm sau să infirm dacă am avut o discuție cu o doamnă chiar dacă dintr-un alt partid. Nu am crezut că voi ajunge vreodată. E un primar pe care eu îl respect și pe care am cunuscut-o la campania comună de la prezidențiale.

În printscreen-urile de pe telefonul deputatului PNL, prezentate chiar de acesta, se vede că au existat apeluri reciproce:

“Este extrem de urât ce a făcut domnul Grindeanu, eu nu am folosit această conversație în nicio discuție nici intern în partid, nici în particular. Eu nu am vorbit cu doamna Olguța Vasilescu pe care am cunoscut-o și o respect ca primar, cred că de prin iunie. O ultimă imagine pe care mi-a trimis-o a fost în iunie 2025. Din ce vedeți, primul telefon pe care mi l-a dat cu 5-6 zile înainte de moțiunea de cenzură este un apel nepreluat. Eu am revenit, nu aveam semnal, după care am avut o conversație, dânsa nefăcând nicio promisiune, nicio propunere. Era interesată care e atmosfera la noi, eu avertizând-o că e cea mai mare greșeală această moțiune de cenzură”.

Despre apelul pe care deputatul PNL l-ar fi făcut către Olguța Vasilescu, acesta a spus: “Mai departe, vedeți cu o zi înainte de moțiune, vedeți un apel din partea mea. A fost un apel din greșeală, doar 40 de secunde. E singura comunicare cu Olguța Vasilescu de un an”.

Referitor la apelul făcut de Olguța Vasilescu înaintea moțiunii, Mircea Roșca a spus: “A fost o discuție strict amicală, fără nicio intenție. Ca orice om politic este curios despre o atmosferă când inițiezi… Stilul e a nu mai discuta între noi e foarte grav pentru România”.