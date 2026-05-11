Ilie Bolojan o acuză pe Olguţa Vasilescu că sună lideri PNL să le spună „ce au de făcut”. „Colegii mei ştiu ce să facă, exact invers”

1 minut de citit Publicat la 22:26 11 Mai 2026 Modificat la 22:58 11 Mai 2026

Ilie Bolojan, i-a transmis un mesaj Olguţei Vasilescu. Sursa colaj foto: Agerpres

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis un mesaj Olguţei Vasilescu, după ce aceasta a afirmat că decizia liberalilor de a intra în Opoziţie nu este statutară. „PNL a luat deciziile în forurile statutare, iar când doamna Olguța Vasilescu sună lideri ai PNL să le dea sfaturi, colegii mei știu ce să facă: exact invers decât le spune doamna Olguța Vasilescu”, a declarat Bolojan la Digi24. Întrebat de ce PSD consideră că Bolojan, nu PNL, este periculos, premierul a răspuns: „Când conducerea unui partid e stabilită în alte birouri decât în ale partidului respectiv, partidul devine anexă, breloc”.

Liderul liberalilor susţine că PNL a decis să "separe apele" şi să iasă din zona de influenţă a PSD-ului.

„PNL a arătat clar că vrea să separe apele. E un punct de pornire. PNL a decis că nu mai poate fi secundul PSD. Trebuie să reconstruim partidul, să aducem noi oameni valoroși și astfel să putem crea o forță politică relevantă pentru 2028. PNL a luat deciziile în forurile statutare, iar când doamna Olguța Vasilescu sună lideri ai PNL să le dea sfaturi, colegii mei știu ce să facă: exact invers decât le spune doamna Olguța Vasilescu”, a afirmat Bolojan.

Acesta a subliniat şi că nu a primit semnale că PNL se va rupe:

„Nu am semnale că ar fi astfel de probleme. Încercările care vor veni nu vor fi niciodată ușoare. PNL știe care e drumul corect: ca atunci când va avea un sprijin mai important, să știe ce să facă pentru România”.