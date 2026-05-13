Incredibilul caz al femeii care a încercat să ascundă uciderea soțului scriind o carte pentru copii. Miercuri își află pedeapsa

3 minute de citit Publicat la 13:57 13 Mai 2026 Modificat la 13:57 13 Mai 2026

Kouri Richins urmează să fie condamnată miercuri după ce a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul

Kouri Richins, o mamă din statul american Utah care a publicat o carte pentru copii despre doliu după moartea soțului ei, urmează să fie condamnată miercuri după ce a fost găsită vinovată că l-a ucis, potrivit The Independent.

În martie, femeia a fost condamnată pentru omor calificat, după ce i-ar fi administrat soțului său, Eric Richins, o doză de fentanil de cinci ori mai mare decât cea letală. Crima a avut loc în 2022, în locuința familiei din apropiere de Park City.

Potrivit procurorilor, Kouri Richins avea datorii de milioane de dolari și își făcea planuri de viitor alături de un alt bărbat. Anchetatorii susțin că agenta imobiliară, în vârstă de 35 de ani, încheiase mai multe polițe de asigurare de viață pe numele soțului ei fără știrea acestuia și credea că va moșteni averea familiei, estimată la peste 4 milioane de dolari.

Jurații au condamnat-o și pentru alte patru infracțiuni grave, inclusiv tentativă de omor. Procurorii spun că, cu doar câteva săptămâni înainte de moartea lui Eric Richins, femeia ar fi încercat să îl otrăvească de Ziua Îndrăgostiților, folosind un sandviș contaminat cu fentanil.

Cazul a atras atenția publicului în 2023, când Kouri Richins a fost arestată chiar în perioada în care își promova cartea pentru copii „Are You with Me?”, povestea unui băiat care încearcă să facă față pierderii tatălui său.

Sentința urmează să fie pronunțată chiar în ziua în care Eric Richins ar fi împlinit 44 de ani. Femeia riscă de la câteva decenii de detenție până la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Fiii victimei: „Ne este frică de ea”

În documentele depuse la dosar înaintea audierii, cei trei fii ai cuplului au transmis judecătorului că se tem pentru siguranța lor în cazul în care mama lor ar fi eliberată.

„Mi-e teamă că, dacă va ieși din închisoare, va veni după mine și frații mei”, a declarat băiatul cel mare, acum în vârstă de 13 ani.

Fratele lui de 11 ani a spus că suferă pentru faptul că tatăl său nu va mai fi prezent la momentele importante din viața lui, dar că se simte în siguranță știind că mama lui este în detenție.

Cel mai mic dintre copii a afirmat că ar fi „foarte speriat” dacă aceasta ar fi eliberată.

Ce pedeapsă riscă

În Utah, judecătorii stabilesc de regulă intervale de pedeapsă, nu sentințe fixe.

Pentru acuzația de omor calificat, Kouri Richins poate primi între 25 de ani și închisoare pe viață sau detenție pe viață fără eliberare condiționată. Procurorii nu au cerut pedeapsa capitală.

În ceea ce privește tentativa de omor, pedeapsa depinde de gravitatea rănilor provocate victimei. Procurorii susțin că, după ce a mâncat din sandvișul pregătit de soția lui, Eric Richins a suferit o reacție alergică severă, și-a administrat un medicament și ulterior și-a pierdut cunoștința.

Femeia a mai fost găsită vinovată pentru două capete de acuzare de fraudă în asigurări și pentru fals.

Judecătorul Richard Mrazik va decide dacă pedepsele vor fi executate simultan sau consecutiv. Acuzarea a cerut condamnarea la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.

Proces încheiat mai devreme decât era programat

Procesul, programat inițial să dureze cinci săptămâni, s-a încheiat anticipat după ce Kouri Richins a renunțat să depună mărturie, iar avocații ei au decis să nu cheme niciun martor.

Apărarea a susținut că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi pentru o condamnare. Cu toate acestea, juriul a deliberat mai puțin de trei ore înainte de a o găsi vinovată pentru toate acuzațiile.

În timpul procesului, procurorii au prezentat-o pe Kouri Richins drept o femeie ahtiată după bani. În fața juraților au fost prezentate mesaje schimbate cu presupusul amant, în care aceasta vorbea despre divorț și despre câștiguri financiare importante.

Anchetatorii au făcut public și istoricul căutărilor de pe telefonul femeii, care includea întrebări despre doza letală de fentanil, închisori de lux și modul în care otrăvirea este consemnată într-un certificat de deces.

Apărarea a încercat să argumenteze că Eric Richins era dependent de analgezice, însă procurorii au prezentat imagini filmate de poliție în noaptea morții sale, în care Kouri Richins afirma că soțul ei nu avea antecedente de consum de droguri ilegale.