Un bărbat a fost condamnat la închisoare după ce a furat hard diskuri cu o piesă nelansată a lui Beyoncé dintr-o mașină

1 minut de citit Publicat la 14:49 13 Mai 2026 Modificat la 14:49 13 Mai 2026

Cântăreața are o istorie lungă în topurile Billboard. FOTO: Getty Images

Un bărbat a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a furat dintr-o mașină hard disk-uri cu muzică nelansată a cântăreței Beyoncé, scrie BBC. Anchetatorii nu au recuperat nici până acum hard disk-urile sau alte obiecte furate.

Jaful a avut loc anul trecut, în Atlanta, Georgia.

Kelvin Evans, în vârstă de 41 de ani, a spart geamul unui Jeep Wagoneer închiriat de echipa de dans a artistei, în timp ce turneul „Cowboy Carter” urma să ajungă în Atlanta.

Doi membri ai echipei artistei s-au întors la mașină și au găsit geamul spart, iar ulterior au descoperit că bagajele au dispărut.

Printre bunurile furate s-au numărat laptopuri, căști, obiecte personale și hard diskuri despre care anchetatorii spun că ar fi conținut muzică nelansată a lui Beyoncé.

Nici până în prezent, anchetatorii nu au reușit să recupereze hard disk-urile sau celelalte bunuri furate.

Imaginile de supraveghere au surprins mașina folosită de suspect și traseul acestuia până la o locuință, iar ulterior a fost identificat de polițiști.

În fața instanței, acesta și-a recunoscut fapta. De asemenea, avocatul acestuia a declarat că bărbatul „își dorește un viitor în care să poată munci legal și să fie parte a societății”.

Acum, judecătorii l-au condamnat la doi ani de închisoare. De asemenea, acesta a primit și trei ani de supraveghere după eliberare.