Încă un vas de croazieră în carantină. 1.700 de pasageri sunt blocați pe navă: Un om a murit și 50 au simptome de infecție cu norovirus

2 minute de citit Publicat la 16:00 13 Mai 2026 Modificat la 16:00 13 Mai 2026

Vas de croazieră al companiei Ambassador Cruise Line. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile sanitare au anunțat miercuri că 1.700 de persoane au fost izolate la bordul unui vas de croazieră aflat în Bordeaux. Motivul: moartea suspectă a unui pasager și zeci de persoane cu tulburări gastrointestinale.

Peste 1.700 de persoane sunt izolate la bordul unui vas de croazieră sosit în noaptea de marți spre miercuri la Bordeaux, venind din Brest, după moartea unui pasager și apariția suspiciunilor unei infecții digestive acute, a aflat AFP de la autoritățile sanitare, potrivit presei locale.

Dintre cei 1.233 de pasageri, majoritatea britanici și irlandezi, pe lângă nonagenarul decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în desfășurare pentru a detecta eventuala prezență a norovirusului, potrivit sursei, care precizează că la bord se află și 514 membri ai echipajului.

Nava companiei Ambassador Cruise Line, plecată din Insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui, în principiu, să plece mai departe spre Spania.

Miercuri, la prânz, vasul era ancorat în centrul orașului, fără nicio măsură specială de securitate la sol. Pasagerii făceau fotografii ale orașului Bordeaux de pe puntea vasului.

Nicio legătură cu hantavirusul

Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, însă analize suplimentare sunt în desfășurare la spitalul din Bordeaux, au precizat autoritățile sanitare.

Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și resping orice legătură cu hantavirusul, aflat la originea decesului recent al trei pasageri de pe vasul de croazieră MV Hondius, care făcea legătura între Ushuaia, în Argentina, și arhipelagul Capului Verde.

Vârful simptomelor - vărsături și diaree - a fost înregistrat luni, pe 11 mai, când nava se afla la Brest, potrivit sursei. Victima în vârstă de peste 90 de ani a murit înainte de sosirea în portul breton.

Ce este norovirusul: Se răspândește foarte ușor

Norovirusul este un virus foarte contagios care provoacă gastroenterită acută, adică inflamația stomacului și intestinelor. Este una dintre cele mai frecvente cauze ale episoadelor de „gripă stomacală” sau enterocolită virală.

Simptomele apar de obicei la 12–48 de ore după infectare și includ:

greață

vărsături

diaree

crampe abdominale

uneori febră ușoară, dureri musculare și stare de slăbiciune

Boala durează, în general, între una și trei zile, însă poate fi periculoasă pentru persoanele în vârstă, copiii mici sau cei cu imunitate scăzută, din cauza riscului de deshidratare.

Norovirusul se răspândește foarte ușor:

prin contact direct cu o persoană infectată

prin alimente sau apă contaminate

prin atingerea suprafețelor contaminate și apoi a gurii

în spații aglomerate precum vase de croazieră, hoteluri, spitale, școli sau restaurante

Nu există un tratament antiviral specific. Tratamentul constă în principal în hidratare intensă, odihnă și controlul simptomelor.

Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun este cea mai eficientă metodă de prevenție, deoarece dezinfectanții pe bază de alcool nu sunt întotdeauna suficient de eficienți împotriva norovirusului.