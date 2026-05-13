Momente de panică în Sicilia. Un bărbat băga în portbagaj o femeie, însă nu era ceea ce părea a fi

<1 minut de citit Publicat la 10:51 13 Mai 2026 Modificat la 10:55 13 Mai 2026

La Caltanissetta, în Sicilia, Italia, nişte studente au observat cum un bărbat băga în portbagajul unei maşini o femeie şi au alertat poliţia. Însă s-a dovedit că cei doi erau amanţi şi încercau să nu fie văzuţi împreună.

Timp de câteva minute, în centrul orașului Caltanissetta s-a stârnit panica. Niște studente au văzut o femeie care părea că este băgată cu forța în portbagajul unei mașini de un bărbat, care apoi a închis portbagajul și a plecat cu mașina, relatează La Repubblica.

Tinerele au sunat la poliție, convinse că erau martorele unei posibile răpiri. Mai multe mașini de poliţie au sosit în câteva minute la faţa locului, au identificat vehiculul și l-au arestat pe șofer.

Bărbatul a fost dus la secția de poliție pentru a investiga incidentul, dar povestea a luat o cu totul altă întorsătură decât își imaginaseră carabinierii inițial. Conform anchetei nu a fost vorba despre o răpire.

Bărbatul le-ar fi explicat carabinierilor că femeia era amanta sa și că, pentru a împiedica pe cineva să o vadă părăsind clădirea în care își petrecuseră noaptea, a ascuns-o temporar în portbagajul mașinii sale, apoi a lăsat-o la scurt timp după aceea într-o altă parte a orașului.