O dronă Shahed ar fi survolat spațiul aerian al oraşului Bălţi, din Republica Moldova, la o altitudine foarte joasă

1 minut de citit Publicat la 16:45 13 Mai 2026 Modificat la 16:48 13 Mai 2026

Spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi fost survolat neautorizat de o dronă de tip Shaded. Foto: Getty Images

O dronă de tip „Shahed” ar fi fost observată, miercuri, survolând spaţiul aerian al Republicii Moldova, deasupra oraşului Bălţi, relatează stiri.md. Drona ar fi zburat la o altitudine foarte joasă.

Acest incident a fost semnalat de mai multe canale ucrainene de monitorizare a atacurilor aeriene, care au anunțat că „deasupra orașului Bălți a zburat o dronă”. Aparatul de zbor ar fi fost văzut în mai multe sectoare ale orașului Bălți.

Zelenski, la Summitul B9: Rusia a atacat din nou masiv Ucraina

Rusia a atacat din nou „masiv” Ucraina în timpul desfăşurării Summitului Formatului Bucureşti 9, a afirmat Zelenski, miercuri.

„În timpul întâlnirii noastre de acum, Rusia a atacat din nou masiv Ucraina, în diferite regiuni. Trebuie să colaborăm, să facem asta ca să apărăm Ucraina.

Sarcina noastră este să ne asigurăm că niciodată conducerea Rusiei nu va mai putea transmite asemenea ultimatumuri, să încerce să domine sau să destabilizeze vecinii sau să înceapă războaie fără consecinţe.

Acestea sunt evenimentele fundamentale ale securităţii noastre comune, să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război indiferent căruia dintre noi. Am făcut deja destul de multe pentru a-i opri şi pentru a ne asigura că războiul nu le va mai aduce niciodată victoria şi nu le va mai da niciodată impunitate în calitate de agresor", a declarat Zelenski la Bucureşti.