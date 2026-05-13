Poliţiştii avertizează, după ce unii şoferi au primit SMS-uri cu amenzi false: Fiţi precauţi, pot însemna bani pierduţi

1 minut de citit Publicat la 16:25 13 Mai 2026 Modificat la 16:47 13 Mai 2026

Ministerul Afacerilor Interne a tras un semnal de alarmă, miercuri, după ce mai mulţi şoferi au primit SMS-uri cu amenzi false, în care infractorii ameninţau cu penalităţi şi mai mari. „Verificaţi întotdeauna informaţiile doar pe platformele oficiale. Fiţi precauţi. O accesare a link-ului poate însemna conturi compromise şi bani pierduţi", a transmis Poliţia Română.

„Aţi primit un mesaj că aţi încălcat regulile de circulaţie şi că trebuie să plătiţi urgent o amendă? Atenţie, este o nouă metodă de înşelăciune. Infractorii trimit link-uri false şi încearcă să vă sperie cu penalităţi mai mari dacă nu plătiţi rapid. Nu accesaţi link-urile şi nu introduceţi datele personale sau bancare.

Verificaţi întotdeauna informaţiile doar pe platformele oficiale. Fiţi precauţi. O accesare a link-ului poate însemna conturi compromise şi bani pierduţi”, au comunicat poliţiştii.

A circulat un mesaj fals şi cu „fete răpite”

Ministerul Afacerilor Interne avertizase, în urmă cu câteva săptămâni, asupra altui mesaj fals care circulă în mediul online şi care anunţă că „fete sunt răpite”, are scopul de a crea panică în rândul populației. "Acest mesaj nu a fost emis de Ministerul Afacerilor Interne sau de structurile partenere", a transmis MAI.

„Atenție! Mesaj fals RO-Alert în circulație!

Pe rețelele sociale este promovat un mesaj fals atribuit sistemului RO-Alert, cu scopul de a crea panică în rândul populației.

Acest mesaj NU a fost emis de Ministerul Afacerilor Interne sau de structurile partenere. Vă recomandăm să vă informați doar din surse oficiale și să nu distribuiți informații neverificate", a comunicat MAI, atunci.