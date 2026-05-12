Procedura pentru voucherele de vacanță s-a schimbat. Angajații cu salariul net de până la 6.000 de lei primesc tichete de concediu

2 minute de citit Publicat la 09:16 12 Mai 2026 Modificat la 09:27 12 Mai 2026

Procedura de acordare a voucherelor de vacanţă a fost simplificată. Asta înseamnă că angajații nu vor mai fi obligați să contribuie cu bani din buzunarul lor și nici să completeze o declarație pe proprie răspundere. În schimb, a fost redus plafonul până la care se acordă acest beneficiu. Este vorba despre cei care au salariul net de până la 6.000 de lei, în loc de 8.000 de lei – cât era anul trecut. Dar chiar şi aşa, agenţiile de turism se aşteaptă la o creştere numărului de rezervări, comparativ 2025.

Ce angajați vor beneficia de vouchere de vacanță în 2026

Potrivit legislației valabile în 2026, voucherele de vacanță pot fi oferite angajaților din sectorul public, în funcție de fondurile aprobate și cu respectarea limitei salariale stabilite prin lege.

În această categorie intră:

personalul din administrația publică centrală și locală;

personalul din sistemul de educație (învățământ preuniversitar și universitar de stat);

personalul din sistemul public de sănătate;

personalul din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională;

personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare, în măsura în care se încadrează în condițiile prevăzute de lege.

Tichetele de vacanță vor fi acordate angajaților care au venituri nete de cel mult 6.000 de lei, iar reprezentanții din turism estimează că modificările vor contribui la creșterea numărului de rezervări în destinațiile din România. În plus, salariații nu vor mai fi nevoiți să achite o contribuție proprie și nici să depună o declarație pe proprie răspundere.

Modificările aduse fac programul mai transparent, ușor de monitorizat și concentrat pe sprijin social, menținând în același timp obiectivul de a stimula turismul intern.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism a precizat, joi, într-un comunicat de presă, că voucherele de vacanță au în prezent valoarea de 800 de lei, iar angajații care beneficiază de acestea nu sunt obligați să contribuie cu o sumă egală din propriile venituri.

Utilizarea voucherelor de vacanță în 2026

Tichetele de vacanță pot fi utilizate doar în România, pentru achiziționarea de servicii sau pachete turistice de la agenții și unități de cazare autorizate, în conformitate cu prevederile legale și contractuale. În 2026, beneficiul este acordat exclusiv în format electronic, pe card, sistem care permite verificarea și urmărirea modului în care sunt folosite sumele, potrivit legislației în vigoare.

Pentru decontarea cheltuielilor, angajații sunt obligați să păstreze:

factura fiscală emisă de unitatea de cazare sau agenția de turism autorizată;

dovada plății efectuate cu cardul de vacanță, care atestă utilizarea corectă a voucherului.

Care este situația voucherelor în mediul privat

În 2026, mecanismul de acordare a voucherelor de vacanță finanțat din bani publici se aplică exclusiv angajaților din instituțiile statului, astfel că salariații din mediul privat nu sunt incluși printre beneficiari.

Angajații din sectorul privat pot beneficia de vouchere de vacanță doar în situația în care angajatorul alege să le ofere ca avantaj extrasalarial, în conformitate cu prevederile legale și fiscale, fără finanțare din partea statului.