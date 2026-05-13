Ce au făcut Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska în timpul Summit-ului B9. Imagini cu cele două prime doamne

1 minut de citit Publicat la 16:23 13 Mai 2026 Modificat la 16:36 13 Mai 2026

Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska. Foto: Administrația Prezidențială

Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, a fost întâmpinată, miercuri, la Palatul Cotroceni, de Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Cele două au avut o întrevedere și ulterior au participat la mai multe activități separate de forumul B9.

Olena Zelenska l-a însoțit pe soțul ei, Volodimir Zelenski, la summitul B9+, organizat de Nicușor Dan, dar a avut un program separat de acesta, alături de Mirabela Grădinaru. Cele două au fost surprinse în imagini de Administrația Prezidențială.

› Vezi galeria foto ‹

„Olena se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”, a scris președintele Ucrainei, pe rețelele sociale, la aterizarea în România.

Nu este prima dată când Prima Doamnă a Ucrainei și partenera de viață a președintelui Nicușor Dan se întâlnesc. În luna martie, amândouă au luat parte la summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat de Melania Trump la Casa Albă.

Atunci, Administrația Prezidențială a publicat o fotografie în care Mirabela Grădinaru apărea alături de Olena Zelenska și Prima Doamnă a Franței, Brigitte Macron.