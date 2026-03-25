Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska la Casa Albă

Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska, la Summitul "Pregătind viitorul împreună". Sursa foto: Facebook/Administrația Prezidențială a României﻿

Partenera de viață a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a avut miercuri, în a doua zi a summitului prezidat de Melania Trump, o apariţie sobră şi, în acelaşi timp, elegantă, cu influenţe tradiţionale româneşti. În cea mai importantă zi a evenimentului organizat la Casa Albă Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska. La Summit Coaliției Globale "Fostering the Future Together" ("Pregătind Viitorul Împreună"), lideri internaționali și experți în tehnologie au discutat soluții pentru utilizarea sigură a inteligenței artificiale în educația copiilor.

În vârstă de 42 de ani, Mirabela Grădinaru a optat miercuri pentru o ţinută care îmbină elemente clasice cu accente tradiționale românești, fiind potrivită pentru summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a SUA, Melania Trump.

Aşa cum se poate observa în fotografia publicată pe Facebook în această după-amiază de reprezentanţii din cadrul Administrației Prezidențiale a României, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan poartă o bluză neagră cu motive geometrice alb-negru, în stil tradițional – asemănătoare unei ii reinterpretate –, cu mâneci largi şi o fustă lungă neagră, simplă. Ţinuta sa este completată cu un clutch negru, de un machiaj discret și părul prins la spate.

"Mirabela Grădinaru, alături de Brigitte Macron și de Olena Zelenska, la Summitul „Pregătind viitorul împreună”, organizat la Casa Albă, la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump", au scris cei de la Administrația Prezidențială a României pe pagina oficială de Facebook a instituţiei.

Partenera preşedintelui Nicuşor Dan se află la Washington D.C., alături de o delegație oficială a Românei – Andra Morar și Robert Beza, specializați în competitivitate digitală, inclusiv în domeniul educației o însoţesc pe Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de soţia preşedintelui Donald Trump.

Melania Trump a pășit miercuri, pe covorul roșu de la Casa Albă, alături de un robot umanoid

În vârstă de 55 de ani, Melania Trump a sosit astăzi, la summitul de la Casa Albă, alături de un robot umanoid construit în SUA, în timp ce se pregătea să se adreseze reprezentanților din 45 de națiuni și 28 de organizații tehnologice, inclusiv partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

În timpul discursului său, prima-doamnă a Statelor Unite ale Americii a subliniat tranziția pe care o vom face cu toții către o societate care va integra umanoizii în tot mai multe sectoare. Nu este prima oară când Melania Trump vorbește despre roboți.