Mirabela Grădinaru: „Am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a vorbit în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN, după summitul organizat de Melania Trump, despre relația copiilor cu tehnologia și despre măsurile pe care România le-ar putea lua în acest domeniu.

Aceasta a povestit cum a discutat în privat cu Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, care susține restricțiile: fără ecrane până la 3 ani, doar sub supraveghere până la 6, iar telefon mobil abia de la 13 ani.

„Doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Și acum, dânsa, pentru că am discutat în privat, după conferință, a explicat faptul că sunt studii – adică, în momentul în care dânsa a venit și a prezentat aceste idei, nu sunt ideile dânsei, ci pur și simplu, în urma unor studii, specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Partenera președintelui a precizat însă că România nu poate prelua automat modelul francez.

„În ceea ce privește România, cred că în momentul în care am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem și noi după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiști, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem să mergem pe modelul francez și trebuie să existe un echilibru”, a explicat aceasta.

Ea a povestit și cum se aplică regulile în familia ei.

„Sunt o mamă care, în momentul în care s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon, la nimic – nici desene animate, absolut nimic – până la vârsta de 3 ani. De la 4 ani, da, văd niște desene animate, împreună cu părinții, nu singuri. Iar telefonul – am anunțat-o pe fiica noastră că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja. Și de aici vine presiunea. Există presiune la școală că ceilalți copii au. Aș întreba tot timpul: dacă ar veni și aș spune că în clase se consumă droguri, ar fi de acord? Adică i-ar spune copilului: «Ok, dacă ceilalți colegi consumă droguri, îți dau voie să consumi?» Cred că răspunsul ar fi nu, n-ar mai conta. Și atunci, și cu telefonul. Dacă însă, într-adevăr, credința părintelui este că nu e nevoie să-i dea telefonul, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-i valideze copilul”, a mai spus Prima Doamnă a României.

Aceasta mai spune că, pe 31 martie, Administrația Prezidențială va avea un eveniment dedicat prevenirii adicțiilor, inclusiv a celor digitale.

„Cred că ar trebui să conștientizăm că expunerea la tot ce înseamnă lumea asta digitală vine și cu consecințe. Nu înseamnă să restricționăm, dar în același timp, părinții trebuie să conștientizeze că în spate se ascund și niște pericole. În momentul în care părinții sunt informați corect, ulterior vor putea lua decizii în consecință”, a concluzionat ea.