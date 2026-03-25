Interviu exclusiv cu Mirabela Grădinaru, după Summitul de la Casa Albă: „Mă simt onorată că am putut reprezenta România”

Partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, după ce a participat la Summitul "Pregătind Viitorul Împreună", prezidat de Melania Trump. "Mă simt onorată că am putut reprezenta România", a spus Mirabela Grădinaru, care a mai spus că viitorul este al copiilor noştri şi a subliniat că "există o bucurie şi o recunoştinţă că poţi să iei parte la construirea unui viitor".

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Suntem la finalul unui summit în care dumneavoastră aţi reprezentat România în calitate de Primă Doamnă. Este cel mai important eveniment internaţional la care aţi participat. Cu ce gânduri vă întoarceţi acasă şi ce proiecte vreţi să implementaţi odată ce ajungeţi în România? Evident, în colaborare cu autorităţile şi cu Guvernul.

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Mulţumesc foarte mult, pentru că m-aţi invitat in cadrul acestui interviu. Într-adevăr, au fost două zile pline: puţine ore dormite; mă întorc optimistă în ţară, în acelaşi timp, recunoscătoare să pot participa la un astfel de eveniment. Într-adevăr, un eveniment care are o importanţă, consider eu, atât pentru noi, ca societate, cât şi faptul că Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump, a avut iniţiativa şi a organizat un summit, invitând peste 100 state şi participarea numeroasă, după cum aţi putut observa. Cred că este o problemă globală, ne confruntăm cu foarte multe provocări şi am găsit un numitor, respectiv: cine este viitorul fiecărei ţări? Sau viitorul nostru? Viitorul nostru sunt copiii şi, atunci, pentru copii cred că, atunci când ne gândim la un proiect şi, ulterior, implicarea acestuia, înseamnă dragoste, înseamnă responsabilitate şi foarte multă deschidere. Şi, atunci, venind cu atât de multe elemente pozitive, există o bucurie şi o recunoştinţă că poţi să iei parte la construirea unui viitor.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: V-am auzit ieri, spunând că aţi avut emoţii uriaşe. Cum a fost această experienţă la Washington pentru dumneavoastră?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Eu întotdeauna am emoţii, sunt o persoană emotivă, iar ieri, da, emoţiile au fost şi mai mari. Cred că în momentul în care eşti expus şi îţi permiţi să greşeşti, pentru că da, sunt greşeli, important este să fii blând cu tine. Şi eu, în ultima perioadă, şi cum mine procedez aşa cum procedez cu copiii mei: îi încurajez pentru curajul de a se expune, pentru experienţa pe care o trăiesc. Şi, de când fac acest exerciţiu cu ei, am observat că inclusiv cu mine lucrurile se întâmplă mult mai uşor. Şi, da, accept şi provocări ca cea de ieri sau cea de acum în care, la invitaţia Primei Doamne a SUA, Melania Trump, şi după ce Administraţia Prezidenţială a evaluat oportunitatea României la acest summit, răspunsul a venit.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: V-a surprins invitația Primei Doamne Melania Trump? Când ați primit-o, doamna Grădinaru?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Cred că ar trebui să îi întrebăm pe cei de la Administrația Prezidențială. M-am bucurat că România s-a aflat pe lista țărilor invitate. În același timp, cred că știm că există un parteneriat între România și Statele Unite ale Americii. Cred că a venit natural. Adică nu ar fi trebuit să fie neapărat o surprindere, dar a fost o onoare și mă simt onorată că am putut să reprezint România.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Și când ați luat decizia să participați? Înțeleg că a fost o surpriză pentru domnul Președinte în momentul în care l-ați anunțat că veți participa la acest eveniment atât de important, care a adus aici, la Washington, nume mari. Am văzut-o pe Prima Doamnă a Franței, pe soția premierului Netanyahu, reprezentanți de peste tot din lume.

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Într-adevăr, decizia cred că a fost undeva pe la începutul vizitei în Polonia. Atunci au început discuțiile la nivel de Administrație Prezidențială.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Înțeleg că ați legat și o prietenie cu Prima Doamnă a Poloniei.

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Da, l-am acompaniat pe domnul Președinte în Polonia și acolo am schimbat mai multe idei și proiecte. Avem, oarecum, aceleași teme care țin de copii, de dezvoltarea lor armonioasă, educație, sănătate, familii și persoane vulnerabile. Acum, în State, m-au bucurat să o revăd. Am schimbat din nou opinii și rămâne să construim împreună proiecte, pentru că sunt mai multe. De exemplu, pe proiectul de adicții: când am fost în Polonia, am vizitat un institut care se ocupă de prevenție și un ONG. Ulterior, Prima Doamnă a Poloniei are și o fundație cu proiecte în curs. Cred că sunt bune practici pe care le putem discuta în România cu cei din societatea civilă și specialiștii pentru a le aplica.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Știu că aveți câteva proiecte pe care vreți să le inițiați în România, dar înainte aș vrea să vă întreb despre Brigitte Macron. Am văzut că v-ați întâlnit cu Prima Doamnă a Franței. I-am urmărit cu mare interes discursul; a fost extrem de aplicat. Fiind profesoară de profesie, doamna Macron spunea așa: până la 3 ani, copilul nu trebuie să aibă legătură cu ecranul; până la 6 ani, doar sub supravegherea unui părinte; iar telefonul mobil trebuie să ajungă în mâna copilului abia la 13 ani. Care este opinia dumneavoastră despre relația copilului cu tehnologia și cum procedați cu copiii dumneavoastră?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Da, doamna Macron s-a poziționat foarte ferm într-o zonă restrictivă. Am discutat în privat după conferință și mi-a explicat faptul că la baza acestor idei stau studii; specialiștii au spus că acestea sunt direcțiile pe care societatea franceză ar trebui să le urmeze. În ceea ce privește România, cred că atunci când am lua niște decizii să restricționăm accesul copiilor la tehnologie, trebuie să o facem după niște discuții pe care ar trebui să le avem și cu specialiștii, și cu societatea, și cu părinții. Nu putem merge pe modelul francez; trebuie să existe un echilibru.

În viața personală, în ceea ce mă privește ca mamă, nu am ascuns niciodată. Când s-a născut primul copil, televizorul a fost împachetat și a rămas împachetat. Copiii n-au avut acces la telefon sau desene animate până la vârsta de 3-4 ani. Acum văd desene animate împreună cu părinții, nu singuri. Iar pe fiica noastră am anunțat-o că până la 14 ani nu va avea niciun telefon, chiar dacă colegii au deja și de aici vine presiunea.Dacă un părinte crede că nu e nevoie de telefon, ar trebui să rămână părinte și să-l sprijine, să-l valideze pe copil. În cercul meu de prieteni, nicio familie nu a oferit copilului telefon, chiar dacă în clasă sunt copii care au. Trebuie să rămânem părinți. De multe ori, părinții nu conștientizează cât de periculoase pot deveni rețelele de socializare.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Adicția copiilor pentru telefonul mobil și rețelele de socializare este un domeniu care vă interesează mult. V-ați întâlnit cu medici din SUA care v-au prezentat soluții. Veți deschide dialogul în România pentru a aplica aceste soluții?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Da, a fost o întâlnire foarte caldă. Am găsit multă deschidere și dorință de a ajuta România. Experiența medicilor români stabiliți în SUA le permite să spună ce a funcționat și ce nu. Cred că ar ajuta un schimb de experiență între ei și specialiștii din România pentru a așeza la masă date concrete și a putea avea o strategie la nivel național. Desigur, această strategie aparține și este responsabilitatea domnului Ministru al Sănătății. Eu tot ce pot să fac este să ajut.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Aveți deja acel Registru Național de Screening Neonatal care funcționează. Aveți proiectul „România în Lumină” în cadrul căruia ați implementat acest registru.

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Proiectul „România în Lumină” aparține Administrației Prezidențiale. Eu mă implic în cauzele în care cred, și cred în această cauză. Parteneriatul cu domnul Ministru este solid. Vom solicita o întâlnire cu dumnealui, împreună cu consilierii prezidențiali care au făcut parte din delegație, pentru a-i împărtăși informațiile culese în această vizită. Sper să găsim aceeași deschidere ca de fiecare dată.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Doamna Grădinaru, ați decis să reprezentați azi România purtând această superbă ie și aș vrea să vă întreb cum ați ales această ținută?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Da, ea este într-adevăr tradițională sau portul tradițional. Doamna Irina Schrotter s-a ocupat de această ținută și țin să îi mulțumesc. A încercat să combine portul tradițional cu elemente business, întâlnirea având loc la Casa Albă. Am considerat că este oportun să reprezentăm România mixt.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Ce ne puteți spune despre lucrurile pe care nu le-am observat la acest summit de la Casa Albă și de la Departamentul de Stat? Cu cine ați legat prietenii și colaborări pentru viitor?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: A fost o atmosferă foarte caldă. Primele Doamne sunt reale, autentice. Am văzut o abordare specială a doamnelor din Africa – erau ca niște surori, foarte apropiate, și încercau să ne prindă pe toate în cercul prieteniei sau al familiei. Ne-am încurajat una pe cealaltă; a fost ca într-o familie sau ca o psihoterapie de grup.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Apropo de discurs: v-a sunat domnul Președinte sau copiii după aceea?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Nu, i-am rugat să nu mă sune când am plecat de acasă, dar mi-a trimis un mesaj. M-a felicitat.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Domnul Nicușor Dan spunea într-un interviu că este foarte mândru de dumneavoastră, dar că niciodată nu vă consultați cu dumnealui înainte de a vă scrie discursurile sau înainte de aparițiile publice. E adevărat?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Nu, mă sfătuiesc cu dumnealui pentru orice apariție publică. Nu sunt o persoană politică și îmi dau seama că pot lua decizii care ar putea afecta, și nu vreau asta. Toate deciziile sunt luate în urma unor discuții cu Administrația Prezidențială. Mulțumesc întregii echipe care m-a ajutat cu sfaturi ori de câte ori am avut nevoie.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: În România nu există instituția Primei Doamne, dar s-a vorbit despre faptul că ne-am fi dorit ca soția președintelui să aibă un rol mai prezent în viața publică. Vă felicit pentru acest lucru. Credeți că ar trebui să avem și noi instituția Primei Doamne?

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Această decizie nu îmi aparține. Ceea ce fac astăzi este o continuitate a ceea ce făceam și înainte ca domnul Nicușor Dan să devină președintele României. Dacă sunt cauze în care cred, mă implic. România are nevoie de schimbare, dar aceasta vine prin implicarea fiecăruia dintre noi. În State, voluntariatul face parte din viața fiecărui individ. Aș vrea să trăiesc ziua în care voluntariatul va face parte din agenda fiecărui român. Atunci sunt convinsă că problemele vor fi mai puține. Când vom privi viața cu mai multă generozitate și recunoștință, va fi mai bine.

Ana Maria Roman, jurnalistă Antena 3 CNN: Doamna Grădinaru, vă mulțumesc frumos și felicitări pentru felul în care ne-ați reprezentat la Washington!

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicușor Dan: Și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație.