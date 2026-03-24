Mirabela Grădinaru, laude pentru Melania Trump la Washington: “Aștept cu nerăbdare să colaborăm”

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a lăudat inițiativa Primei Doamne a SUA, Melania Trump, la începutul summitului de la Washngton dedicat educaţiei digitale a copiilor.
Mirabela Grădinaru a luat cuvântul după Primele Doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia, Ucraina și Primul Domn al Sloveniei.
“Vreau să îmi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă, Melania Trump. Cred că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând cadrul optim, vizibilitate și mai mult dinamism în acest domeniu. În același timp e crucial să avem o abordare integrată privind educația, inovația și tehnologia”.
Mirabela Grădinaru a subliniat că vrea cu nerăbdare să înceapă să colaboreze cu Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, și cu personalitățile invitate la summitul de la Washington “pentru a dezvolta inițiative concrete și impact tangibil în societate pentru educație digitală avansată, bune practici și creșterea alfabetismului media pentru toți copii la nivel mondial”.
Soția președintelui Nicușor Dan se află la Washington D.C., alături de o delegație oficială a Românei. În imaginile filmate de Antena 3 CNN, Mirabela Grădinaru este zâmbitoare, așezată în al doilea rând, alături de reprezentante din Bolivia și Costa Rica.
Mirabela Grădinaru, invitată de Melania Trump la summit
Summitul a fost organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, care i-a adresat invitaţia Mirabelei Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.
„Administraţia Prezidenţială anunţă participarea unei delegaţii oficiale la Washington D.C., în perioada 24 - 25 martie 2026, la Summitul inaugural al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite. Participarea delegaţiei României are loc la invitaţia adresată de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, doamnei Mirabela Grădinaru, în cadrul unui demers internaţional la care au fost invitate şi alte Prime Doamne din mai multe state”, a transmis Administrația Prezidențială.
Delegaţia României este formată din Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, şi Mirabela Grădinaru.
Summitul promovează cooperarea internaţională pentru creşterea bunăstării copiilor prin educaţie, inovaţie şi tehnologie.
„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a menţionat Administraţia Prezidenţială.
Melania Trump a deschis summitul cu un discurs în care a pledat pentru întărirea acestei coaliții pentru dezvoltarea și securizarea viitorului copiilor.
Agenda summitului
Agenda include o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, care va avea loc în 24 martie, şi o reuniune la nivel înalt la Casa Albă, în 25 martie, cu participarea Primelor Doamne şi a reprezentanţilor statelor implicate, axate pe educaţie digitală, utilizarea tehnologiei şi protecţia copiilor în mediul online, relatează Agerpres.
„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, se arată în informare.
Conform sursei citate, membrii delegaţiei vor participa la o masă rotundă cu medici români din SUA, specializaţi în problematica adicţiei şi domenii conexe, implicaţi în activitatea unor centre medicale şi de cercetare de prestigiu.
Agenda delegaţiei mai include şi o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities, la Georgetown University, unde va avea loc o întâlnire cu directorul Matthew Biel, MD, şi echipa sa.
Publicat acum 13 minute
