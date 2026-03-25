Melania Trump a venit la summitul la care participă și Mirabela Grădinaru însoțită de un robot umanoid care a salutat oaspeții

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a atras toate privirile miercuri la Casa Albă, în a doua zi a Summitului Coaliției Globale „Fostering the Future Together” (Crearea Viitorului Împreună). Melania Trump a sosit alături de un robot umanoid construit în SUA, în timp ce se pregătea să se adreseze reprezentanților din 45 de națiuni și 28 de organizații tehnologice, inclusiv partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Într-o scenă desprinsă dintr-un film SF, robotul a rostit scurte discursuri și a întâmpinat invitații la masa rotundă în limbile lor materne.

„Este corect să spun că sunteți primul meu invitat umanoid fabricat în America la Casa Albă”, a glumit Melania înainte de a se alătura liderilor.

Summitul se concentrează pe extinderea accesului global la educație și tehnologie pentru copii.

„Ca oameni, visăm. Ca lideri, progresăm. Ca națiuni, vom construi”, a spus Melania în discursul său de deschidere de marți. „Începând de astăzi, haideți să accelerăm noua noastră alianță globală, această legătură, pentru a avea un impact pozitiv asupra progresului copiilor noștri.”

Potrivit Casei Albe, summitul marchează prima dată când o primă doamnă a SUA a găzduit reprezentanți din 45 de națiuni la Casa Albă într-o singură zi. Administrația a descris efortul ca fiind „o coaliție globală de națiuni aliniate pentru a împuternici copiii prin educație și tehnologie”.

Summitul se bazează pe inițiativa mai amplă a Melaniei Trump. Anul trecut, ea s-a alăturat președintelui Donald Trump în semnarea unui ordin executiv care vizează extinderea resurselor pentru adolescenții din sistemul de plasament familial.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și mama celor doi copii ai săi, se află la Washington, unde participă la summitul unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor. Soția președintelui a dat astfel curs invitației lansate de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump.

Marți, la evenimentul de debut al summitului, Mirabela Grădinaru a luat cuvântul după Primele Doamne din Bosnia și Herțegovina, Burundi, Serbia, Ucraina și Primul Domn al Sloveniei.

“Vreau să îmi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă, Melania Trump. Cred că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând cadrul optim, vizibilitate și mai mult dinamism în acest domeniu. În același timp e crucial să avem o abordare integrată privind educația, inovația și tehnologia”, a precizat ea.