Mirabela Grădinaru dezvăluie ce i-a scris Nicușor Dan după discursul ținut la Washington

Mirabela Grădinarul spune că a fost felicitată de Nicușor Dan după discursul de la Washington.

Mihaela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a dezvăluit într-un interviu pentru Antena 3 CNN că a fost contactată de șeful statului după discursul susținut la evenimentul din SUA organizat sub patronajul Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump.

Evenimentul a fost dedicat educaţiei digitale a copiilor.

"Vreau să îmi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă, Melania Trump. Cred că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând cadrul optim, vizibilitate și mai mult dinamism în acest domeniu. În același timp e crucial să avem o abordare integrată privind educația, inovația și tehnologia", a spus Mirabela Grădinaru la evenimentul de la Washington.

"Apropo de discurs, ați avut emoții? V-a sunat domnul președinte?" a întrebat-o jurnalista Ana Maria Roman în interviul pentru Antena 3 CNN.

"Nu, nu m-a sunat nimeni, pentru că în momentul în care am plecat de acasă i-am rugat să nu mă sune. Dar, în schimb, mi-a trimis un mesaj în care m-a felicitat", a spus Mirabela Grădinaru.

Ana Maria Roman: "Domnul Nicușor Dan spunea într-un interviu că este foarte mândru de dumneavoastră, dar că niciodată nu vă consultați cu domnia sa înainte să vă scrieți discursurile, înainte să aveți o apariție publică. Este adevărat?"

Mirabela Grădinaru: "Nu, nu mă consult. Bineînțeles, la orice apariție publică mă sfătuiesc cu dumnealui. Așa cum am menționat, nu sunt o persoană politică. Și atunci îmi dau seama că pot lua decizii care ar putea afecta ...

Toate deciziile sunt luate în urma unor discuții pe care le am cu Administrația Prezidențială și, ulterior, și cu domnul președinte.

Îi mulțumesc foarte mult întregii echipe. De câte ori am avut nevoie de un sfat au fost foarte deschiși, m-au ajutat."

Mirabela Grădinaru: Când voluntariatul va face parte din agenda fiecărui român, cred că va fi mai bine

Ana Maria Roman: "Credeți că ar trebui să avem și noi instituția Primei Doamne? Ar fi benefic pentru România?"

Mirabela Grădinaru: " Această decizie nu îmi aparține. Ce fac eu astăzi, de fapt, este o continuitate a ceea ce făceam și înainte ca domnul Nicușor Dan să devină președintele României. Dacă sunt cauze în care cred, mă implic, vin cu idei, vin cu sugestii.

Ceea ce am spus de fiecare dată este că România poate să crească, România poate să fie văzută la un alt nivel. Este nevoie de schimbare.

Dar toate aceste schimbări cred că vin cu fiecare dintre noi, iar pentru asta trebuie să ne implicăm. Am văzut în Statele Unite că voluntariatul face parte din viața fiecărei fiecărui individ, adică este ceva normal.

Aș vrea să trăiesc ziua în care voluntariatul va face parte din agenda fiecărui român, pentru că atunci sunt convinsă că problemele vor fi mai puține.

Dar în momentul în care vom privi viața cu mai multă generozitate și cu mai multă recunoștință, cred că va fi mai bine."