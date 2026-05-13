Stupoare în Cehia, după ce un hoț a furat craniul Sfintei Zdislava dintr-o biserică

1 minut de citit Publicat la 14:56 13 Mai 2026 Modificat la 14:56 13 Mai 2026

Un hoț a furat craniul Sfintei Zdislava dintr-o biserică din Cehia. FOTO Profimedia Images

Un hoţ neidentificat a sustras un craniu cu o vechime de 800 de ani, care ar aparţine Sfintei Zdislava de Lemberk, dintr-o raclă a unei biserici din Cehia, a declarat miercuri poliţia, informează Reuters.

O fotografie neclară surprinsă de o cameră de supraveghere prezintă o siluetă îmbrăcată în negru ţinând în mâini ceea ce poliţia a descris drept craniul Sfintei Zdislava de Lemberk şi fugind printre băncile din bazilica Sfântul Laurenţiu şi Sfânta Zdislava din localitatea Jablonne v Podjestedi, situată la 110 kilometri nord de capitala Praga. Incidentul a avut loc marţi.



Sfânta Zdislava de Lemberk a trăit între 1220 şi 1252 şi era cunoscută pentru generozitatea şi activitatea sa caritabilă în beneficiul celor săraci. Ea a fost canonizată de papa Ioan Paul al II-lea în 1995



"Este o veste devastatoare", a declarat arhiepiscopul de Praga, Stanislav Pribyl, pentru agenţia de presă CTK.



"Craniul era venerat de pelerini... Nu-mi vine să cred că cineva, practic în plină zi, fură din biserică o relicvă a cărei valoare este mai presus de toate istorică şi, de asemenea, spirituală pentru credincioşi", a adăugat arhiepiscopul.

Poliţia a declarat că suspectul este un bărbat, însă o purtătoare de cuvânt a precizat ulterior că sunt în continuare analizate imaginile surprinse de camera de supraveghere.