„Operațiunea Barosul”: SUA vor să schimbe numele războiului din Iran. Strategia lui Trump pentru a evita Congresul

4 minute de citit Publicat la 16:31 13 Mai 2026 Modificat la 17:00 13 Mai 2026

Armata americană vrea să redenumească oficial războiul cu Iranul. Foto: Hepta

Armata americană vrea să redenumească oficial războiul cu Iranul în „Operation Sledgehammer” („Operațiunea Barosul”), dacă actualul armistițiu se va prăbuși și președintele Donald Trump va decide reluarea operațiunilor militare majore, potrivit a doi oficiali americani citați de NBC News.

Strategia lui Trump pentru a evita Congresul

Discuțiile privind înlocuirea denumirii „Operation Epic Fury” („Operațiunea Furie Epică”) cu „Operation Sledgehammer” arată cât de serios ia în calcul administrația americană reluarea războiului început pe 28 februarie. Totodată, schimbarea ar putea permite lui Trump să susțină că începe un nou termen de 60 de zile înainte ca operațiunea militară să necesite aprobarea Congresului.

Administrația Trump a declarat încheiată Operațiunea Epic Fury după ce SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu, la începutul lunii aprilie, pentru a continua negocierile diplomatice. La acel moment, administrația a informat Congresul că ostilitățile cu Iranul s-au încheiat. Cu toate acestea, Pentagonul a continuat să folosească denumirea Operation Epic Fury inclusiv în actualizările publice despre conflict. Un oficial american a precizat că operațiunea continuă, iar armistițiul doar a suspendat luptele de amploare.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a redirecționat întrebările către Casa Albă, iar aceasta nu a răspuns solicitării de comentarii.

Potrivit unui oficial de la Casa Albă familiarizat cu discuțiile, orice nouă operațiune militară împotriva Iranului ar urma să fie desfășurată sub un alt nume și într-un nou cadru operațional, ceea ce, din perspectiva administrației, ar însemna practic resetarea termenului legal în raport cu Congresul. „Operation Sledgehammer” nu este însă singura variantă luată în calcul, spun oficialii americani.

„Operațiunea Epic Fury s-a încheiat”

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat săptămâna trecută că „Operațiunea Epic Fury s-a încheiat”. „Președintele a notificat Congresul, etapa aceasta s-a terminat”, a spus Rubio într-un briefing la Casa Albă. „Operation Epic Fury s-a încheiat. Ne-am atins obiectivele”.

Rezoluția privind Puterile de Război din 1973 obligă președintele să informeze Congresul în termen de 48 de ore de la începerea unei operațiuni militare. În lipsa unei aprobări, trupele trebuie retrase în maximum 60 de zile sau Congresul trebuie să autorizeze acțiunea militară. Operațiunile ofensive din cadrul Epic Fury au fost suspendate după 40 de zile de lupte. Administrația Trump susține că, având în vedere pauza, pragul de 60 de zile nu a fost atins.

În ultimele zile, SUA și Iranul au continuat schimburile de focuri, în timp ce Iranul a blocat traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz, iar Trump menține blocada. Potrivit unuia dintre oficialii americani, președintele analizează în continuare mai multe opțiuni pentru redeschiderea strâmtorii și depășirea impasului, în contextul în care este tot mai sceptic că negocierile diplomatice cu Iranul vor avea succes. Acesta a subliniat însă că Trump nu a ordonat reluarea operațiunilor militare majore.

„Blocada oferă spațiu de decizie fără operațiuni militare de amploare și fără a pune foarte mulți oameni în pericol”, a spus oficialul. „Actuala situație nu va putea continua la nesfârșit”.

Trump a respins propunerea Iranului pentru încheierea războiului

Duminică, Iranul a transmis Statelor Unite, prin intermediul unui mediator, o nouă propunere pentru încheierea războiului. Trump a respins rapid planul pe rețelele sociale, scriind cu majuscule că este „complet inacceptabil”.

Luni, în Biroul Oval, președintele american a explicat că unul dintre principalele puncte de blocaj rămâne refuzul SUA de a accepta ca Iranul să dețină arme nucleare și a descris actualul armistițiu drept „incredibil de fragil”.

„Cred că este cel mai slab în acest moment. După ce am citit mizeria pe care ne-au trimis-o, nici măcar n-am terminat de citit-o. Nu vreau să-mi pierd timpul cu ea”, a spus Trump. „Aș spune că armistițiul este conectat la aparate, iar doctorul intră și spune: «Domnule, persoana dragă dumneavoastră are aproximativ 1% șanse să supraviețuiască»”.

Trump a mai spus că urmează să se întâlnească cu „un grup mare de generali” pentru a discuta situația din Iran. Marco Rubio, care ocupă și funcția interimară de consilier pentru securitate națională, șeful Statului Major Interarme Dan Caine, secretarul Apărării Pete Hegseth și alți oficiali s-au întâlnit luni pentru a analiza opțiunile privind conflictul cu Iranul și tensiunile continue din jurul Strâmtorii Hormuz, potrivit a doi oficiali americani.

Luna trecută, un oficial de la Casa Albă a declarat pentru NBC News că vizita lui Trump în China, programată să înceapă marți, reprezintă unul dintre factorii care influențează decizia privind o eventuală reluare a operațiunilor militare împotriva Iranului. Oficialul a descris întâlnirea președintelui american cu liderul chinez Xi Jinping drept o „prioritate”.

China este principalul cumpărător de petrol iranian, iar SUA au acuzat Beijingul că a ajutat Iranul să identifice ținte americane din Orientul Mijlociu în timpul războiului. În ultimele zile, administrația Trump a sancționat mai multe entități chineze acuzate că au furnizat Iranului imagini satelitare folosite pentru atacuri asupra forțelor americane.

Dacă Trump va decide reluarea campaniei de bombardamente, prezența militară americană în regiune este acum mai mare decât în momentul începerii Operation Epic Fury, în februarie, potrivit oficialilor americani. Armata SUA a trimis un grup suplimentar de atac cu portavion și a înlocuit sau reînarmat o parte dintre echipamentele folosite în primele două luni ale operațiunii, conform declarațiilor publice făcute de Pete Hegseth.

„Suntem într-o poziție mai bună acum decât pe 27 februarie”, a spus unul dintre oficialii americani. „Avem mai multă putere de foc și mai multe capabilități”.