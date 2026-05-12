Artere închise în București, restricții de trafic și linii STB modificate, pe 12 și 13 mai: Au loc Summit-ul B9 și concertul Metallica

4 minute de citit Publicat la 14:48 12 Mai 2026 Modificat la 14:48 12 Mai 2026

Coloană oficială de mașini pe Bulevardul Kiseleff din București. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru două zile complicate în trafic. Summitul B9 de la Palatul Cotroceni și concertul Metallica de pe Arena Națională vor aduce coloane oficiale, restricții temporare de circulație și modificări importante pentru mai multe linii STB, pe 12 și 13 mai 2026.

Pentru summitul B9, Brigada Rutieră a anunțat oficial că nu vor exista restricții permanente de circulație în Capitală, însă traficul va fi monitorizat și dirijat de polițiști rutieri pe principalele artere. Șoferii sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și să folosească rute alternative sau transportul public.

Totuși, sunt așteptate închideri temporare și întârzieri în trafic încă din seara de marți, 12 mai, în special între Aeroportul Henri Coandă și hotelurile mari din centrul Capitalei, unde vor fi cazate delegațiile oficiale.

Între orele 17:00 și 22:30 sunt programate deplasările a aproximativ 15 delegații de șefi de stat și oficiali străini, astfel că traficul ar putea fi afectat pe DN1, Bd. Kiseleff, Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, zona Charles de Gaulle, dar și în jurul hotelurilor Marriott, Marmorosch, Radisson și Sheraton.

Volodimir Zelenski vine la București, miercuri, împreună cu soția sa, Olena Zelenska

Zelenski vine la Bucureşti, miercuri, împreună cu soţia sa, Olena Zelenska. Aceasta va avea, la rândul ei, un program diferit, împreună cu partenera preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.

Volodimir Zelenski va avea o intervenţie la finalul sesiunii de lucru a B9.

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, ajung marţi la Bucureşti, înaintea Summitului Bucureşti 9.

Nawrocki va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan în a doua parte a zilei, iar cei doi vor avea o conferinţă de presă comună. Mark Rutte va participa la o cină de lucru cu cei doi şefi de stat care co-prezidează summitul B9.

Summit B9+ și concert Metallica, în aceeași zi, în București

Miercuri, 13 mai, traficul va fi intens în zona Cotroceni, unde are loc summitul găzduit de președintele României.

Șoferii care nu vor să riște să stea în aglomerație ar trebui să evite zona Palatului Cotroceni și arterele adiacente începând cu ora 09:00. De asemenea, între orele 14:00 și 20:00 sunt așteptate deplasări oficiale către Aeroportul Otopeni, ceea ce poate genera blocaje pe traseele dintre Cotroceni, centrul Capitalei și DN1.

În paralel, concertul Metallica de pe Arena Națională va aduce restricții importante în estul Bucureștiului. Show-ul este programat miercuri, între orele 16:00 și 23:00, iar Brigada Rutieră a anunțat restricții progresive de trafic începând încă de la ora 08:00.

Ce artere din București vor fi restricționate pentru concertul Metallica

Circulația va fi restricționată pe:

Bd. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă și rondul Arenei Naționale, începând cu ora 08:00;

Bd. Basarabia, între Bd. Chișinău și Str. Câmpia Libertății, începând cu ora 14:00;

Str. Maior Coravu, de la ora 14:00 până după terminarea concertului;

Str. Tony Bulandra, gradual, de la ora 14:00.

Autoritățile estimează aglomerație majoră în zonele Iancului, Piața Hurmuzachi, Vatra Luminoasă, Mega Mall și Bd. Basarabia, mai ales înainte și după concert.

Linii STB deviate și program prelungit

Și transportul public va fi afectat. Liniile STB 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor circula pe trasee deviate temporar. Totodată, programul liniilor 1, 10, 85, 104 și 143 va fi prelungit pentru preluarea spectatorilor după încheierea concertului.

Printre cele mai importante modificări:

liniile 85 și 90 vor întoarce la Depoul Vatra Luminoasă;

linia 104 va fi deviată prin Șos. Mihai Bravu și Bd. Decebal;

linia 143 va întoarce la terminalul Baicului;

liniile 640 și N109 vor circula prin Bd. Nicolae Grigorescu, Baba Novac și Calea Călărașilor.

De asemenea, stația „Piața Hurmuzachi” pentru liniile 640 și N109 va fi relocată temporar pe Calea Călărașilor.

După concert, STB va suplimenta mijloacele de transport din zona Arenei Naționale:

tramvaiele 1 și 10 vor circula la intervale de aproximativ 10 minute;

troleibuzele 85 vor pleca la 10 minute;

autobuzele 104 vor veni la aproximativ 6 minute;

autobuzele 143 vor circula la 15 minute.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele Cotroceni, DN1 – Piața Victoriei și Arena Națională în orele de vârf și să urmărească eventualele restricții anunțate în timp real de Brigada Rutieră și STB.

Străzi închise circulației, în mai 2026, pentru lucrări la șinele de tramvai

În luna mai 2026, Bucureștiul are în derulare mai multe șantiere pentru modernizarea liniilor de tramvai, generând restricții de trafic și închideri de străzi.

Zonele principale afectate includ artere din centrul orașului (Vasile Lascăr, Paleologu) și din zona de nord/est (Maica Domnului, Bucureștii Noi), afectând circulația și traseele STB.

Principalele restricții și zone închise (Mai 2026):

Lotul 5 de linii de tramvai: Circulație restricționată/închisă pe străzile Vasile Lascăr , Paleologu și Armand Călinescu începând cu 4 mai 2026, pentru reabilitarea liniilor din zonă.

Circulație restricționată/închisă pe străzile , și începând cu 4 mai 2026, pentru reabilitarea liniilor din zonă. Zona Maica Domnului: Circulație închisă pe Strada Maica Domnului , între Lacul Tei și Reînvierii, începând cu 8 mai 2026.

Circulație închisă pe , între Lacul Tei și Reînvierii, începând cu 8 mai 2026. Zona Lizeanu: Strada Reînvierii rămâne închisă circulației încă din 30 martie, pe ambele sensuri, între Strada Mașina de Pâine și Strada Lizeanu , pentru continuarea lucrărilor la infrastructura de transport public.

Strada Reînvierii rămâne închisă circulației încă din 30 martie, pe ambele sensuri, , pentru continuarea lucrărilor la infrastructura de transport public. Zona de Nord: Lucrări de modernizare pe Bd. Bucureștii Noi, Bd. Gloriei, Strada Piatra Morii și Calea Griviței.

Ce oficiali străini participă la Summit-ul B9 din București

Miercuri, la Palatul Cotroceni, are loc Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care vor fi prezenţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, preşedinţi, miniştri.

Evenimentul va fi co-prezidat de preşedintele României şi de preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, cu tema generală "Delivering More for Transatlantic Security".

Potrivit sursei citate, la Summitul B9 vor participa:

* secretarul general NATO, Mark Rutte;

* preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nauseda;

* preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

* preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

* preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkevics;

* Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

* preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

* prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

* preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski;

* subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

* ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pal Jonson;

* ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

* secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Arnason;

* reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov;

* ambasadorul Ungariei în România, Kissne Hlatki Katalin.