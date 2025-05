Metallica revine la București pe 13 mai 2026. Când vor fi puse în vânzare biletele pentru concertul legendarei trupe

Metallica vine la București pe 13 mai 2026 Foto: website Metallica

Legendara trupă Metallica va reveni în România cu un concert în București, pe Arena Națională pe 13 mai 2026, potrivit informațiilor publicate pe site-ul formației americane. Concertul face parte din turneu european M72, care continuă pentru a patrulea an consecutiv, cu 16 concerte în Europa continentală și Marea Britanie, în lunile mai, iunie și iulie 2026.

Metallica va ajunge la București pe 13 mai 2026, aducând o producție spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Națională. Trupele care vor deschide concertul din Capitală sunt Gojira și Knocked Loose.

Biletele vor fi puse în vânzare vineri, 30 mai, la ora 10:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Metallica începe pe 27 mai, la ora 11:00.

Pentru acest eveniment vor fi disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului, precum și pachete speciale Enhanced Experiences, care oferă beneficii exclusive, anunță organizatorii evenimentului.

Metallica va dona o parte dintre veniturile obținute din fiecare bilet vândut organizațiilor caritabile locale prin intermediul fundației trupei, All Within My Hands. Înființată în 2017 pentru a sprijini comunitățile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundația a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari.

În 2019, Metallica a donat suma de 250.000 de euro pentru construcţia primului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, alăturându-se astfel iniţiativei #NoiFacemUnSpital.

Metallica a concertat ultima dată în România pe 14 august 2019, însă trupa a mai venit și în 1999, 2010 și 2008 la București.

Trupa a cântat pentru prima oară în România pe 9 iunie 1999, pe Arena Națională (pe atunci Stadionul Național Lia Manoliu).