A murit fiul fostului preşedinte american Ronald Reagan: Michael a fost adoptat chiar după naștere. Anunțul făcut de familie

1 minut de citit Publicat la 15:29 07 Ian 2026 Modificat la 15:32 07 Ian 2026

Michael Reagan, la înmormântarea tatălui său, fostul președinte al SUA Ronald Reagan, în 2005. Sursa foto: Getty Images

Michael Reagan, unul dintre cei cinci copii ai fostului preşedinte american Ronald Reagan, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat, informează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

El a decedat duminică la Los Angeles, înconjurat de familie, potrivit comunicatului, care menţionează că cei dragi plâng „pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toţi cei care l-au cunoscut şi l-au iubit”.

Michael Reagan a fost un comentator politic conservator, cunoscut pentru programul său radio „The Michael Reagan Show” şi activitatea la canalul NewsMax.

Ronald Reagan şi prima sa soţie, Jane Wyman, l-au adoptat pe Michael la doar câteva ore după naştere, potrivit CNN.

Fostul preşedinte, care a murit în 2004, a mai avut alţi patru copii: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (care a murit în 2001) şi Christine Reagan, care a murit în 1947 la scurt timp după naştere.

Fostul preşedinte american a avut o carieră de actor la Hollywood până la mijlocul anilor 1960 şi a ajuns la putere la vârsta de 69 de ani. Este considerat o figură cheie a conservatorismului american, în special pentru rolul său în încheierea Războiului Rece.

Cine a fost Michael Reagan

Michael Reagan a avut o relație complexă și adesea tensionată cu tatăl său adoptiv, mai ales după divorțul dintre Ronald Reagan și Jane Wyman. În timp, însă, Michael a devenit unul dintre cei mai vocali apărători ai imaginii și politicilor lui Ronald Reagan, mai ales după moartea acestuia în 2004.

El a susținut constant conservatorismul american, Partidul Republican și politicile anticomuniste și economice promovate de Reagan.

Carieră publică

Michael Reagan a fost gazda mai multor emisiuni radio politice, printre care “The Michael Reagan Show”, unde comenta evenimente politice din perspectivă conservatoare. A scris și cărți, inclusiv memorii și lucrări politice inspirate din viața tatălui său.

A avut probleme cu legea și cu dependența de alcool în tinerețe, despre care a vorbit deschis ulterior.

S-a implicat activ în campanii de prevenire a abuzului de droguri și alcool.

A fost uneori critic la adresa fraților săi vitregi, în special în legătură cu modul în care este gestionată moștenirea lui Ronald Reagan.