A murit fiul fostului preşedinte american Ronald Reagan: Michael a fost adoptat chiar după naștere. Anunțul făcut de familie

Michael Reagan, unul dintre cei cinci copii ai fostului preşedinte american Ronald Reagan, a murit la vârsta de 80 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat, informează miercuri EFE, potrivit Agerpres.
El a decedat duminică la Los Angeles, înconjurat de familie, potrivit comunicatului, care menţionează că cei dragi plâng „pierderea unui om care a însemnat atât de mult pentru toţi cei care l-au cunoscut şi l-au iubit”.
Michael Reagan a fost un comentator politic conservator, cunoscut pentru programul său radio „The Michael Reagan Show” şi activitatea la canalul NewsMax.
Ronald Reagan şi prima sa soţie, Jane Wyman, l-au adoptat pe Michael la doar câteva ore după naştere, potrivit CNN.
Fostul preşedinte, care a murit în 2004, a mai avut alţi patru copii: Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan (care a murit în 2001) şi Christine Reagan, care a murit în 1947 la scurt timp după naştere.
Fostul preşedinte american a avut o carieră de actor la Hollywood până la mijlocul anilor 1960 şi a ajuns la putere la vârsta de 69 de ani. Este considerat o figură cheie a conservatorismului american, în special pentru rolul său în încheierea Războiului Rece.
Cine a fost Michael Reagan
Michael Reagan a avut o relație complexă și adesea tensionată cu tatăl său adoptiv, mai ales după divorțul dintre Ronald Reagan și Jane Wyman. În timp, însă, Michael a devenit unul dintre cei mai vocali apărători ai imaginii și politicilor lui Ronald Reagan, mai ales după moartea acestuia în 2004.
El a susținut constant conservatorismul american, Partidul Republican și politicile anticomuniste și economice promovate de Reagan.
Carieră publică
Michael Reagan a fost gazda mai multor emisiuni radio politice, printre care “The Michael Reagan Show”, unde comenta evenimente politice din perspectivă conservatoare. A scris și cărți, inclusiv memorii și lucrări politice inspirate din viața tatălui său.
A avut probleme cu legea și cu dependența de alcool în tinerețe, despre care a vorbit deschis ulterior.
S-a implicat activ în campanii de prevenire a abuzului de droguri și alcool.
A fost uneori critic la adresa fraților săi vitregi, în special în legătură cu modul în care este gestionată moștenirea lui Ronald Reagan.