NYT: SUA fac presiuni asupra Venezuelei pentru expulzarea consilierilor din China, Cuba, Iran și Rusia

Rubio i-a transmis lui Rodríguez că dorește ca Venezuela să redeschidă comerțul cu petrol cu Statele Unite. FOTO: Hepta

Statele Unite fac presiuni asupra guvernului interimar venezuelean pentru a-i expulza pe consilierii oficiali din China, Rusia, Cuba și Iran, potrivit surselor citate de The New York Times.

Marco Rubio, secretarul de stat, a prezentat cerințele administrației Trump adresate noului lider al Venezuelei, Delcy Rodríguez, într-o întâlnire clasificată cu lideri de rang înalt din Congres. Oficialii americani au declarat pentru sursa citată că personalul militar din Cuba, Rusia, China și Iran vor fi forțați să părăsească țara, în timp ce unor diplomați li se va permite să rămână în Venezuela.

Comandourile Forțelor Delta ale Armatei s-au angajat sâmbătă într-un schimb de focuri intens cu forțele de securitate cubaneze care îl protejaseră pe liderul demis, Nicolás Maduro, în afara complexului său din Caracas, capitala Venezuelei. Maduro a folosit forțele cubaneze ca gărzi de corp în loc de propria armată, deoarece le percepea ca fiind mai de încredere.

Rubio a mai spus că i-a transmis lui Rodríguez că dorește ca Venezuela să redeschidă comerțul cu petrol cu Statele Unite, o cerere pe care președintele Trump a făcut-o public. Venezuela ar trebui, cel mai probabil, să relaxeze legislația pentru investițiile americane sau să pună capăt naționalizării industriei petroliere pentru a atrage companiile americane care au părăsit țara. De asemenea, ar putea fi nevoită să plătească despăgubiri.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți seară că Venezuela va livra între 30 și 50 de milioane de barili de petrol Statelor Unite, pentru a fi vânduți la prețul pieței, iar veniturile să fie controlate de SUA.

Ce a discutat Rubio cu Rodríguez

La câteva minute după ce soldații Forțelor Delta ale Armatei i-au capturat pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, și i-au transportat din țară pe o navă de război americană, Rubio a sunat-o pe Rodríguez, au declarat doi oficiali americani. Nu este clar dacă a prezentat cerințele administrației în primul apel sau în timpul discuțiilor ulterioare.

Rodríguez a încercat să apere suveranitatea Venezuelei, adoptând în același timp un ton conciliant. În noul său rol, trebuie să mențină un echilibru precar - protejându-și viitorul politic fără a antagoniza Statele Unite, având în vedere armada navală americană care rămâne în largul coastei și amenințările directe ale lui Trump împotriva ei.

Oficialii au declarat că Rubio le-a spus parlamentarilor că administrația nu dorește să vadă animozitate față de Statele Unite din partea conducerii interimare, subliniind poziția dificilă a lui Rodríguez. În cadrul întâlnirii de luni, Rubio nu a oferit niciun comentariu substanțial cu privire la calendarul organizării alegerilor sau al restabilirii democrației în Venezuela.

Experții electorali internaționali și administrația Biden au declarat că Maduro a falsificat rezultatele unui vot din 2024 pe care candidatul opoziției îl câștigase detașat.

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, mai mari decât cele ale Irakului, Rusiei și Statelor Unite la un loc, potrivit estimărilor oficiale.

Totuși, atunci când companiile petroliere decid să investească în proiecte de foraj îndepărtate, au nevoie de încredere că mediul operațional va fi stabil peste ani sau chiar decenii.