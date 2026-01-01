Cântăreața Pink este în spital după o operație la gât: „O nouă cicatrice, un nou memento că apreciez acest corp”

Născută în Philadelphia, ea este căsătorită cu Carey Hart, în vârstă de 50 de ani. Foto: Getty Images

Cântăreața Pink a anunțat că a intrat în nou an de pe patul de spital. Vedeta pop, în vârstă de 46 de ani, a publicat pe reţelele sociale în care zâmbește, este îmbrăcată în haine de spital și are un bandaj alb pe gât. Pink a anunțat că a suferit o operație la gât. „Poate că nu este un lifting facial sofisticat, dar primesc două discuri noi şi strălucitoare în gât”, a explicat ea, adăugând că avut nevoie de această intervenție chirugicală pentru că `rock 'n' roll-ul este un sport de contact.”

Pink le-a scris celor 11,4 milioane de fani ai săi: „Vreau să urez tuturor un An Nou fericit. Sunt foarte fericită să spun adio anului şarpelui şi să-l întâmpin pe cel al calului”.

Cântăreaţa a dezvăluit apoi, în mesajul ei publicat la trecerea dintre ani, că i s-au implantat discuri în gât: „Şi închei anul acordând respect, atenţie şi îngrijire corpului meu. Poate că nu este un lifting facial sofisticat, dar primesc două discuri noi şi strălucitoare în gât”.

„O nouă cicatrice, un nou memento că apreciez acest corp pe care îl am şi îl folosesc la maxim. Rock 'n' roll-ul este un sport de contact”.

Mama a doi copii, Jameson și Willow, le-a spus fanilor că familia ei se bucură de snowboarding pentru a sărbători Anul Nou. Născută în Philadelphia, ea este căsătorită cu Carey Hart, în vârstă de 50 de ani.

Ea a scris în descrierea postării sale de pe Instagram: „În timp ce stau singură aici, în ajunul Anului Nou, într-o cameră de spital, în timp ce familia mea se distrează la snowboarding, ştiu că 2026 va fi un an mai bun, pentru că asta este alegerea pe care am făcut-o”.

„Sper şi mă rog ca fiecare persoană să poată avea această dorinţă, să poată face această alegere. Ştiu că pentru unii acest lucru nu este o realitate”, a adăugat ea.

Cântăreața a promis: „Anul acesta voi depune eforturi pentru a ajuta la păstrarea alegerilor pe care alţii le fac pentru ei înşişi şi pentru familiile lor, precum şi a acestei căutări a fericirii. Să facem mai mult pentru noi înşine şi pentru ceilalţi”.

Încheind mesajul sincer, ea a spus: „La mulţi ani şi să aveţi parte de mai multă bucurie decât tristeţe, mai mult soare decât ploaie, mai multă iubire decât ură. Să ne lepădăm de pielea veche de şarpe. Şi să ne găsim puterea”.