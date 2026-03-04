Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu va reprezenta România cu melodia „Choke Me”

România va intra în concursul Eurovision 2026, în a doua semifinală, pe 14 mai. Foto: Eurovision Romania via Facebook.com

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România, la Viena, la Eurovision 2026, cu piesa „Choke Me”. Cântăreața a fost aleasă, miercuri seară, în urma finalei Selecţiei Naţionale, după ce a primit cele mai multe puncte din partea celor șapte jurați, relatează Agerpres.

Artista de 22 de ani, cunoscută deja publicului după ce a câștigat concursul Vocea României în 2023, le-a mulțumit juraților pentru încrederea pe care i-au arătat-o.

„Am muncit foarte mult ca să ajungem aici, au fost ani de muncă, ani în care nu s-au văzut rezultatele, ani în care ni se închideau uşi şi intram pe fereastră. Pentru noi deja a fost un mare câştig faptul că piesa noastră a ajuns la voi şi pentru mine asta contează cel mai mult, ca muzica mea să ajungă la oameni, ştiind că scopul nostru ca artişti este să bucurăm sufletele oamenilor şi vreau să vă mulţumesc pentru încredere şi pentru ce aţi putut să faceţi să mă ajutaţi să trăiesc zilele astea. Vreau să le mulţumesc colegilor mei de trupă”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Cântăreața a explicat semnificația melodiei „Choke me”: „Piesa este un dialog: între propria persoană şi vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista, potrivit eurovisionromania.ro.

Aceasta a dezvăluit că a aşteptat să urce pe scena Eurovision de când era copil. „Nu îmi vine să cred, dar acum suntem aici, pe scena Eurovision!”, spunea artista înainte să câștige finala.

Reprezentantul României la Eurovision 2026 a fost ales de un juriu format din interpreta Andreea Bălan, compozitorii Andrei Tudor şi Marius Dia, Cristian Tarcea, cunoscut şi sub numele de Monoir, Elena Popa, jurnalist, solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR, şi Cristian Marica Rădoi, redactor-şef şi music playlist manger al Radio România Cultural.

Ordinea intrării în concurs a fost:

Emy Alupei - „Tili Bom”;

Robert Lukian - „Fire to the lies”;

Vanu - „Therapy Enemy”;

Edward Maya x LavBbe x Costi - „Everybody Needs Somebody”;

Yguana - „Happy Birthday”;

HVNDS - „HVNDS - DOR”;

Antonio Pican - „Humans”;

Wrs - „All The Way”;

Olivia Addams - „Croco”;

Monica Odagiu - „Fereastră Pentru Un Orb”;

Alexandra Căpitănescu - „Choke Me”;

Alejandro Zandes & Emil Rengle - „Bailando Solo”;

Spectacolul de miercuri a fost prezentat de Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă, ajutaţi de gazdele Telejurnalului Matinal, Laura Fronoiu şi Marius Popa, în public, şi de protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio România, în backstage.

Andreea Bălan a avut miercuri seara un dublu rol - jurat şi invitat special pe scenă, unde a susţinut un recital.

Pe lângă coregrafiile atent realizate pentru fiecare piesă, Andreea Bălan şi echipa sa de dansatori au adus pe scenă acrobaţii şi momente spectaculoase.

România va intra în concursul Eurovision 2026, în a doua semifinală, pe 14 mai.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai.

La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa "Wasted Love".

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).