O capsulă care „fotografiază” starea de sănătate în 15 minute a fost inaugurată la Bologna

„Capsula de sănătate” este un aparat care poate evalua starea de sănătate a celor care o accesează în 15 minute. Sursa foto: ausl.bologna.it/

„Capsula de sănătate” este o structură tehnologică ce permite o evaluare completă a stării de sănătate şi a fost inaugurată la Bolgna, în Italia. Noua tehnologie a stârnit imediat interesul, astfel s-au înregistrat zeci de rezervări într-o singură zi, în martie locurile sunt epuizate, mai este loc doar spre sfârșitul lunii aprilie.

„Capsula de sănătate” este un aparat care poate evalua starea de sănătate a celor care o accesează în 15 minute: de la semnele vitale la condiția fizică, de la nutriție la echilibrul psihofizic, relatează La Repubblica.

Capsula, evaluată la 60.000 de euro, a fost achiziționată de Autoritatea Sanitară Locală din Bologna cu finanțare ministerială și va fi disponibilă gratuit tuturor cetățenilor italieni până în decembrie 2026. Mai mult, datorită colaborării cu o serie de asociații, odată ce testul va fi finalizat, va fi posibil să se facă rezervări pentru sesiuni la sală sau întâlniri cu psihologi și nutriționiști pentru a îmbunătăți stilul de viață.

Oricine dorește să o utilizeze este întâmpinat de personalul medical și condus în interiorul capsulei. Într-un mediu privat, senzori integrați și dispozitive digitale de ultimă generație măsoară rapid și neinvaziv parametrii fiziologici cheie: tensiunea arterială, ritmul cardiac, temperatura corpului, saturația oxigenului, starea de îmbătrânire biologică și condiția fizică.

Împreună cu datele clinice, capsula integrează o evaluare a stilului de viață folosind chestionare digitale intuitive care evaluează nivelul de stres și stresul perceput, bunăstarea psihofizică, calitatea somnului, activitatea fizică și obiceiurile zilnice.