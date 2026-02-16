Eurovision România 2026. Antonio Pican şi Wrs completează lineup-ul finalei Selecţiei Naţionale. Marea Finală va avea loc în 4 martie

2 minute de citit Publicat la 09:07 16 Feb 2026 Modificat la 09:07 16 Feb 2026

Publicul trimite două piese în ultimul act al Selecţiei Naţionale în loc de una, aşa cum fusese stabilit iniţial / foto: Facebook - Eurovision România

Antonio Pican, cu piesa "Humans", şi Wrs, cu piesa "All The Way", au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România, informează TVR într-un comunicat transmis Agerpres.

Cele două melodii au înregistrat cele mai multe vizualizări pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial, la o diferenţă considerabilă faţă de celelalte trei rămase în cursa pentru calificarea în finală.

Interesul ridicat al fanilor pentru cele două piese şi dorinţa de a oferi şansa de a reprezenta România la Eurovision celor care s-au detaşat atât în preferinţele juriului, cât şi ale publicului sunt argumentele care au convins organizatorii să suplimenteze locurile din finală cu încă un wild card.

Astfel, publicul trimite două piese în ultimul act al Selecţiei Naţionale în loc de una, aşa cum fusese stabilit iniţial, precizează sursa citată.

Cele cinci piese eligibile pentru a completa lineup-ul finalei au fost Alexa & Aria Moon - "iELE", Antonio Pican - "Humans", Bogdan Medvedi - "Broken Heart", Impact - "Bengalo" şi Wrs - "All The Way".

Finaliştii Selecţiei Naţionale sunt:

* Alejandro Zandes & Emil Rengle - "Bailando Solo";

* Alexandra Căpitănescu - "Choke Me";

* Antonio Pican - '"Humans";

* Edward Maya x LavBbe x Costi - "Everybody Needs Somebody";

* Emy Alupei - "Tili Bom";

* HVNDS - "HVNDS - DOR";

* Monica Odagiu - "Fereastră Pentru Un Orb";

* Olivia Addams - "Croco";

* Robert Lukian - "Fire to the lies";

* Vanu - "Therapy Enemy";

* Wrs - "All The Way";

* Yguana - "Happy Birthday".

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

În finala Selecţiei Naţionale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului României la concursul internaţional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecţiei Naţionale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

România va intra pe 14 mai în concursul internaţional, în semifinala cu numărul doi.

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România, s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei - JJ, cu piesa "Wasted Love".

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).