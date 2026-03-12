1 minut de citit Publicat la 09:48 12 Mar 2026 Modificat la 10:29 12 Mar 2026

A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf. FOTO Captură Facebook Robert Tache

Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, a murit joi, la vârsta de 70 de ani, au anunțat pe Facebook mai mulţi apropiaţi ai muzicianului.

"A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun şi un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinereţea noastră a însemnat şi Holograf, deci şi Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!", a scris Tudor Chirilă pe pagina sa de socializare.

Născut la 14 octombrie 1955, la Craiova, el a urmat Facultatea de Arhitectură.

În timpul facultății, Mugurel Vrabete a înființat formația Basorelief, la Club A, un proiect de jazz-rock progresiv.

După absolvire, în 1982, s-a mutat la Alba Iulia, unde a cântat cu trupa Mass Media, după care s-a stabilit la București.

În 1987 a intrat în Holograf, devenind basistul formației și rămânând în trupă până în prezent. A fost compozitor și textier al multora dintre hiturile grupului.

A colaborat și cu alți artiști români prcum Laura Stoica sau Mircea Vintilă, ca instrumentist sau producător.

În lumea rockului românesc, Mugurel Vrabete este considerat unul dintre cei mai importanți basiști, fiind implicat în scena muzicală de peste 40 de ani și parte din succesul trupei Holograf.