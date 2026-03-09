<1 minut de citit Publicat la 07:46 09 Mar 2026 Modificat la 07:46 09 Mar 2026

O femeie a tras șapte gloanțe asupra casei Rihannei. Vedeta era în vilă în momentul atacului. FOTO: Getty Images

O femeie a tras mai multe focuri de armă asupra casei Rihannei, în Beverly Hills. Un glonț a străpuns un perete al casei, au relatat duminică agenţiile locale de ştiri, scrie BBC.

Polițiștii Departamentului de Poliție din Los Angeles au intervenit duminică, la ora locală 13:15 (21:15 GMT), după ce au primit sesizări privind focuri de armă. Un oficial al poliției a declarat pentru CBS News, că locuința vizată îi aparține Rihannei și că la fața locului au fost găsite tuburi de cartuș de pușcă de asalt.

Nicio persoană nu a fost rănită în incident. Rihanna se afla în vilă în momentul atacului, a declarat pentru Los Angeles Times o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Potrivit poliției, suspecta, o femeie de aproximativ 30 de ani, a oprit mașina în fața casei și a tras șapte focuri de armă înainte de a fugi în viteză.

Vehiculul acesteia a fost găsit la aproximativ 12 kilometri de locuința cântăreței, iar femeia a fost reținută. Identitatea sa nu a fost făcută publică până în acest moment.