Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care reprezintă România la Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu este artista care va reprezenta România la Eurovision 2026, una dintre cele mai urmărite competiții muzicale din lume. Tânăra cântăreață a câștigat selecția națională organizată de Televiziunea Română și va urca pe scena concursului european din Viena cu piesa „Choke Me”.

Participarea Alexandrei marchează revenirea României în competiție după o pauză de doi ani, iar alegerea ei a atras rapid atenția publicului și fanilor Eurovision din Europa. Artista este deja cunoscută publicului român pentru vocea puternică și stilul artistic intens, care combină emoția cu un sound modern.

Originară din Galați, Alexandra Căpitănescu și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie. Deși a urmat studii în domeniul științei și a studiat fizica, drumul său profesional a fost puternic influențat de talentul muzical și de dorința de a urca pe scenă.

Popularitatea ei a crescut semnificativ după participarea și victoria la emisiunea Vocea României în 2023. Atunci, artista a impresionat juriul prin controlul vocal, interpretarea dramatică și prezența scenică puternică.

După câștigarea competiției, Alexandra și-a continuat cariera muzicală lansând mai multe single-uri și un prim EP în 2024, reușind să susțină și concerte în diferite orașe din România. În paralel, ea și-a continuat studiile universitare, demonstrând că poate îmbina pasiunea pentru muzică cu formarea academică.

Stilul său artistic este caracterizat de emoție intensă, energie și o interpretare profundă, elemente care au contribuit la crearea unei identități muzicale distincte.

Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Selecției Naționale 2026, competiția prin care România își alege reprezentantul la Eurovision. În finală au participat 12 artiști, iar câștigătorul a fost stabilit de un juriu de specialitate.

Piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, a obținut 82 de puncte din partea juraților, clasându-se pe primul loc în clasamentul final. Pe locul al doilea s-a situat piesa „Dor” a trupei HVNDS, iar pe locul al treilea „Bailando Solo”, interpretată de Alejandro Zandes și Emil Rengle.

Melodia este un amestec de mai multe stiluri muzicale și transmite un mesaj despre confruntarea cu propriile frici și despre acceptarea de sine. Potrivit artistei, piesa reprezintă „un strigăt de disperare”, dar și un apel la iubire de sine și eliberare de limitele impuse de propriile temeri.

După anunțarea rezultatului, Alexandra a transmis un mesaj emoționant publicului, mulțumindu-le tuturor celor care au susținut-o și afirmând că a muncit ani întregi pentru a ajunge în acest punct al carierei sale.

Participarea României la Eurovision 2026 va avea loc la Viena, iar Alexandra Căpitănescu va urca pe scenă în semifinala a doua, programată în luna mai. Competiția va reuni peste 30 de țări participante, iar finala este programată câteva zile mai târziu.

Parcursul artistic al Alexandrei Căpitănescu

Deși se află încă la începutul carierei, Alexandra Căpitănescu este considerată una dintre vocile promițătoare ale noii generații de artiști români. Criticii și fanii apreciază capacitatea ei de a transmite emoții puternice pe scenă, dar și curajul de a aborda teme personale și profunde în muzica sa.

Victoria la selecția națională pentru Eurovision 2026 reprezintă cel mai important moment al carierei sale de până acum și o oportunitate majoră de a se face cunoscută pe scena muzicală internațională.

Cu piesa „Choke Me”, Alexandra Căpitănescu speră să impresioneze publicul european și să ducă România cât mai departe în competiția muzicală care adună anual milioane de telespectatori din întreaga lume.