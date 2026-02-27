Bad Bunny ar fi închiriat cel mai mare avion de pasageri din lume pentru a zbura în Australia. Suma incredibilă pe care ar fi plătit-o

Bad Bunny ar fi închiriat cel mai mare avion de pasageri din lume pentru el și echipa lui. Foto: Getty Images

Celebrul cântăreț Bad Bunny ar fi făcut un gest extrem de rar: a închiriat integral un avion jumbo Qantas A380 - cel mai mare avion de pasageri din lume - pentru a zbura din Brazilia în Australia și apoi înapoi, înaintea concertelor sale sold-out din Australia, scrie News.com.au.

Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio, urmează să concerteze la Olympic Park din Sydney sâmbătă și duminică, la doar două săptămâni după apariția sa de succes din pauza Super Bowl-ului.

Potrivit informațiilor apărute în presă, artistul ar fi închiriat cel mai mare avion de pasageri din lume pentru suma de aproximativ 1,5 milioane de dolari, fără a include costurile de logistică, combustibil sau coordonare aeroportuară.

Avionul este folosit extrem de rar pentru zboruri private charter.

Qantas nu a oferit detalii despre identitatea clientului, întrucât compania nu face publice numele celor care închiriază aeronave. Totuși, a confirmat pentru news.com.au că zborul QF6043 din Sydney către Sao Paulo, din 22 februarie, și zborul QF308 din Sao Paulo către Sydney, efectuat a doua zi, au fost curse charter neprogramate operate cu Airbus A380 între cele două destinații.

Inițial, zborul de întoarcere urma să facă escală la Auckland, însă traseul a fost modificat în timpul zborului, iar aeronava a ajuns direct la Sydney.

Zborul charter din Sao Paulo a avut loc după cele două concerte sold-out susținute de artist în Brazilia, iar etapa australiană a turneului său „Debí Tirar Más Fotos World Tour” este programată să înceapă pe 28 februarie.

În mod normal, Qantas nu operează zboruri directe către Sao Paulo, ci până la Santiago de Chile, de unde pasagerii sunt preluați de compania parteneră LATAM pentru a ajunge în Brazilia.

Cu toate acestea, zborurile misterioase atribuite lui Bad Bunny au fost operate fără escală și au durat aproape 15 ore.

Platforma de monitorizare a zborurilor Flightradar24 a observat cursa neobișnuită și a publicat informația pe X pe 23 februarie, cu mesajul: „Cineva a închiriat un Qantas A380 pentru un zbor direct de la Sydney la Sao Paulo. Zborul de aproape 15 ore coboară acum spre GRU”.

Someone chartered a Qantas A380 to make the flight from Sydney to São Paulo non-stop. The nearly 15-hour flight is descending in GRU now. https://t.co/O7NlrN0rZk pic.twitter.com/sGXInOcb7f — Flightradar24 (@flightradar24) February 23, 2026

Întrebat cum se poate ști că zborul este charter, site-ul a explicat: „Qantas folosește seria de numere 6XXX pentru zborurile necomerciale”.

Fanii lui Bad Bunny au intervenit imediat în comentarii, spunând că sunt convinși că artistul se afla la bord, întrucât programul zborului coincide cu deplasarea lui din America de Sud către Australia.

„Sunt aproape sigur că a fost Bad Bunny”, a scris un utilizator.

Potrivit Australian Financial Review, o sursă apropiată a declarat că sistemul de comunicare al avionului indica 223 de pasageri pe zborul dintre Sao Paulo și Sydney, despre care se crede că erau membri ai echipei artistului, alături de 22 de membri ai echipajului.

„Are foarte mult echipament și personal, ceea ce ocupă cu siguranță toată cala de marfă. Totuși, din punct de vedere financiar, este nebunie curată să închiriezi un A380 doar pentru asta”, a comentat un utilizator pe X.

Airbus A380 este cel mai mare avion de pasageri din lume și poate transporta până la 485 de persoane pe cele două punți.

Qantas a readus în serviciu, în luna decembrie, al zecelea și ultimul său A380, după un amplu proces de modernizare, pentru a crește capacitatea zborurilor internaționale și a contribui la scăderea prețurilor biletelor.

Compania a anunțat, de asemenea, lansarea primei rute directe din lume între Australia și Las Vegas, odată cu publicarea rezultatelor financiare semestriale: un profit înainte de taxe de 1,4 miliarde de dolari și un profit net de 925 de milioane de dolari.