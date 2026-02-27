Prima urnă muzicală din lume pentru cenușa răposaților a fost lansată de Spotify: Are și un playlist „etern” pentru viața de apoi

Urna funerară cu boxă muzicală încorporată, lasată de Spotify și Liquid Death în SUA. Sursa foto: Hepta

O urnă funerară care funcționează și ca boxă muzicală Bluetooth a fost lansată la vânzare în Statele Unite, într-un parteneriat inedit între compania americană Liquid Death și platforma de streaming Spotify. Denumit „Eternal Playlist Urn”, produsul se adresează pasionaților de muzică atrași de estetica macabră și promite să ducă melodiile preferate „în viața de apoi”.

Dispozitivul costă 495 de dolari (aproximativ 420 de euro), are 28 de centimetri înălțime și 18 centimetri lățime în punctul cel mai gros și este o urnă reală pentru cenușă.

Capacul acesteia ascunde însă o boxă wireless care se conectează prin Bluetooth la dispozitive compatibile și redă muzica direct prin recipient.

Produsul este disponibil în cantități limitate în SUA și este prezentat drept un obiect de colecție pentru cei care vor „să își ducă dragostea pentru muzică la următorul nivel”.

Odată cu lansarea urnei, Spotify a anunțat marți și un instrument online de creare a unei liste muzicale personalizate, cu tematică inspirată din moarte și viața de apoi.

Redăm integral comunicatul companiei:

Spotify și Liquid Death aduc muzica în viața de apoi cu Eternal Playlist Urn și generatorul de playlisturi Viața are nevoie de muzică. La fel și viața de apoi. De aceea, Spotify a colaborat cu Liquid Death pentru a crea Eternal Playlist Urn, prima boxă wireless din lume concepută pentru a duce muzica ta într-un loc în care nu a mai ajuns niciodată. Disponibilă acum pentru achiziție în SUA, în cantități limitate, Eternal Playlist Urn este un obiect de colecție pentru oricine dorește să își ducă dragostea pentru muzică la următorul nivel. Cu o boxă Bluetooth discretă integrată în capac, te poți conecta de pe orice dispozitiv compatibil și te poți bucura de playlistul tău preferat pentru toată eternitatea. Creează-ți propriul Eternal Playlist Ai nevoie de ajutor pentru a crea o coloană sonoră pe care să o asculți pentru totdeauna? Ca parte a parteneriatului cu Liquid Death, lansăm și Eternal Playlist Generator pentru utilizatorii Spotify din SUA. Iată cum funcționează: Accesează Eternal Playlist Generator.

Răspunde la câteva întrebări, precum „Care este vibe-ul tău etern?” sau „Care este sunetul tău preferat de fantomă?”.

Pe baza răspunsurilor tale și a istoricului tău de ascultare pe Spotify, vei primi un mix personalizat potrivit pentru o viață întreagă… și dincolo de ea. Poți distribui Eternal Playlist-ul tău prietenilor, iar dacă deții Eternal Playlist Urn, îl poți sincroniza direct cu boxa integrată pentru o experiență cu adevărat din altă lume.