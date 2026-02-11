Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Suma uriașă pe care a câștigat-o

1 minut de citit Publicat la 08:46 11 Feb 2026 Modificat la 09:04 11 Feb 2026

Britney Spears și-a vândut toate melodiile. Foto: Getty Images

Celebra cântăreață Britney Spears și-a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, a aflat BBC.

Potrivit informațiilor, Spears, în vârstă de 44 de ani, a încheiat tranzacția pe 30 decembrie cu editura muzicală independentă Primary Wave, pentru o sumă estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari.

Cântăreața, a cărei viață personală și profesională a fost controlată timp de ani de zile printr-o tutelă legală controversată, este cunoscută pentru hituri precum ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic și Gimme More.

Primary Wave nu a răspuns imediat solicitărilor BBC pentru un punct de vedere oficial, iar reprezentanții lui Britney Spears au refuzat să comenteze.

În ianuarie 2024, artista declara că nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală. Ultima piesă lansată de ea a fost un duet cu Elton John, apărut în 2022.

Primary Wave a mai achiziționat drepturi asupra cataloagelor unor artiști legendari precum Notorious BIG, Prince și Whitney Houston.

Detaliile exacte ale tranzacției și prețul final plătit pentru catalogul lui Britney Spears nu au fost făcute publice.

În ultimii ani, tot mai mulți artiști celebri și-au vândut cataloagele muzicale. Printre ei se numără Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake și Shakira.

Springsteen și-a vândut catalogul către Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari, iar Justin Bieber ar fi semnat un contract de aproximativ 200 de milioane de dolari cu Hipgnosis Songs Capital în 2023.

Primary Wave a fost fondată în urmă cu 20 de ani de executivul din industria muzicală Lawrence Mestel, după ce a cumpărat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul Nirvana.

Britney Spears este una dintre cele mai bine vândute artiste din lume, cu peste 150 de milioane de discuri comercializate la nivel global. Catalogul său include nouă albume de studio lansate de la debutul din 1999.

Vânzarea vine după câțiva ani extrem de agitați pentru cântăreață, care în 2021 a scăpat de tutela legală ce a durat 13 ani, un sistem prin care tatăl ei îi controla finanțele și multe aspecte ale vieții personale.

În 2023, Britney Spears și-a publicat autobiografia intitulată The Woman in Me, în care a vorbit deschis despre dificultățile trăite în perioada în care s-a aflat sub tutela legală.

Fostul ei soț, Kevin Federline, și-a lansat propriile memorii la finalul anului 2025, într-o carte intitulată You Thought You Knew.