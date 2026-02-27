Orchestra Simfonică București duce Vivaldi Rocks dincolo de granițe. Joe Lynn Turner este invitatul special al turneului din 2026

Orchestra Simfonică București duce Vivaldi Rocks dincolo de granițe. Foto :Agerpres

După turneul național din 2025, cu săli pline în Bacău, Iași, Cluj, Miercurea Ciuc, Botoșani, Piatra Neamț, Sibiu, Constanța, Proiectul Vivaldi Rocks, al Orchestrei Simfonice Bucureşti, continuă anul acesta cu o ediție specială și cu un turneu european. Un spectacol mai puternic, mai provocator, în care clasicul lui Vivaldi se armonizează cu rock-ul pur, iar rezultatul este o alchimie unică. Despre conceptul spectacolului și despre surprizele pregătite pentru public a vorbit la Antena 3 CNN Cătălin Oprițoiu, managerul Orchestrei Simfonice București.

Pe 2 aprilie 2026, de la ora 19:30, Sala Palatului devine scena unde Orchestra Simfonică București readuce acasă explozia Vivaldi Rocks, de data asta într-o ediție specială care pornește turneul european în București, Cluj, Chișinău, Sofia și Belgrad.

Vocea inconfundabilă a lui Joe Lynn Turner, fost solist al emblematicelor trupe, Deep Purple și Rainbow, se întoarce la Sala Palatului din București pentru un set exploziv de hituri clasice rock, alături de Orchestra Simfonică București și Vivaldi Rocks® Special Edition.

Cătălin Oprițoiu, managerul Orchestrei Simfonice București: Facem pasul următor și de la un turneu național pe care l-am făcut anul trecut, în 2025, o să mergem la un turneu european și deocamdată am anunțat doar Sofia și Belgrad, dar pot să anunț la dumneavoastră, în premieră, că în noiembrie vom fi la Londra. Și după Londra suntem în discuții cu mai multe orașe europene mari. De ce ediție specială? Ediție specială pentru că noi suntem o entitate privată, noi ținem întotdeauna cont de ceea ce își doresc spectatorii noștri, de mesajele pe care le primim.

Și de data aceasta venim cu Joe Lynn Turner, solistul trupei Deep Purple, fostul exact, dar cu un nume, pentru că această fuziune deja, acest concept de Vivaldi Rocks a ajuns la un anumit nivel și dorim să asociem conceptul cu mai multe nume europene sau internaționale, staruri care au făcut ceva în viața asta și au lăsat ceva în urma lor.

Dacă pe 30 decembrie am dat un tribut Queen, atunci l-am avut la lângă noi pe cel care a câștigat vocea Poloniei, de data aceasta ne-am gândit să facem un pas mai sus și să-l luăm pe Lynn Turner, alături de noi. Dar asta nu înseamnă că am renunțat la formarea noastră și că facem doar concert rock și doar Vivaldi Rocks, acest produs care deja este consacrat.

Pe 10, 11 și 12 iulie noi avem un festival de muzică clasică la Ateneu, se cheamă Bucharest Clasic Festival, în care veți găsi în 3 zile diferite trei concerte diferite.

Noi am avut mai multe concerte în direcția asta rock și de fiecare dată ținem cont de ceea ce își doresc oamenii. Și am făcut o selecție la noi pe pagini în care i-am întrebat pe oameni ce-și doresc să asculte, ce ar vrea să vadă și de fiecare dată, în general, vin Metaliica, Bon Jovi, Queen, oamenii încă consumă foarte mult Queen. Și Joe Lynn Turner, bineînțeles, cu piesele lui care cele care l-au consacrat.