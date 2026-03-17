Electric Castle 2026. Lineup complet: The Cure, Teddy Swims, Nothing But Thieves și LP sunt pe listă. Și Keanu Reeves vine la Cluj

Festivalul Electric Castle 2026 are loc la Bonţida, între 16 şi 19 iulie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Electric Castle via Facebook

The Cure, twenty one pilots, Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap sunt doar câteva dintre numele artiştilor şi trupelor care vor concerta la Electric Castle 2026, la Bonţida, între 16 şi 19 iulie, potrivit Agerpres.

„E aici şi arată fantastic: Electric Castle dezvăluie afişul complet al ediţiei ce va avea loc, între 16 şi 19 iulie, pe domeniul Banffy din Bonţida. Deschis de superstarurile The Cure, twenty one pilots şi Teddy Swims, completat de senzaţiile rock Wet Leg, Nothing But Thieves şi LP, cu o selecţie extravagantă hip-hop ce-i include pe Kneecap, Yung Lean & Bladee, şi electro de top asigurat de Mochakk, Chase & Status sau Subtronics, lineup-ul îmbină nume consacrate şi artişti avangardişti ce redefinesc genurile. Totul cu un strop de strălucire hollywoodiană, prin prezenţa lui Keanu Reeves via Dogstar, la Bonţida.

Abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro la 169 Euro + taxe (General Access), preţ pe perioadă limitată”, se arată într-un comunicat trimis marţi de organizatorii festivalului.

Potrivit sursei citate, prezenţa The Cure şi twenty one pilots a entuziasmat, deja, întreaga comunitate Electric Castle şi nici nu putea fi altfel: e un privilegiu să asculţi, live, într-o singură ediţie de festival, două trupe ce au deja confirmarea istoriei muzicii şi a milioanelor de fani din întreaga lume.

Teddy Swims, pentru prima dată în România

Entuziasmul scapă de sub control odată cu confirmarea lui Teddy Swims ca premieră în festival şi în România: e imposibil ca cineva să fi ratat febra „Lose Control”, hit-ul ce l-a propulsat pe Teddy Swims la statutul de star soul-pop. Swims va aduce pe scena principală a festivalului forţa brută şi intensitatea emoţională a hit-urilor sale „Bad Dreams”, „The Door” şi „Hammer to the Heart”.

„Trei nume care spun multe despre cum va arăta scena principală a celei de-a 12-a ediţii EC: Wet Leg, LP şi Nothing But Thieves. De la un single viral în 2021 la două premii Grammy în 2023, Wet Leg au devenit rapid unul dintre cele premiate nume din indie-ul britanic. Live, trupa livrează hit-uri precum 'Chaise Longue', 'Wet Dream' şi 'Ur Mum' într-o formulă care combină efervescenţa post-punk, atitudinea feministă şi euforia perfectă pentru festivaluri. Li se alătură LP (Laura Pergolizzi), vocea inconfundabilă din New York, artistă şi compozitoare care a semnat piese pentru Rihanna şi Christina Aguilera înainte ca hitul 'Lost on You' să devină un fenomen european. Din aceeaşi ecuaţie a marilor show-uri live face parte şi Nothing But Thieves, trupa cu albume de top, miliarde de stream-uri şi concerte pe care le simţi până în adâncul sufletului”, mai arată organizatorii.

Trei dintre cele mai provocatoare nume ale scenei europene

EC 2026 aduce în line-up şi trei dintre cele mai provocatoare nume ale scenei europene: Yung Lean şi Bladee, vizionarii suedezi care au transformat cloud rap-ul scandinav dintr-un fenomen de nişă într-un cult global, dar şi Kneecap, explozivul trio hip-hop din Belfast care a reinventat discursul politic şi cultural printr-un mix de irlandeză, revoltă şi adrenalină.

Tot cu rădăcini irlandeze, dar în cu totul alt registru muzical, Maverick Sabre pregăteşte un show ce acoperă toate albumele sale, inclusiv „Lonely Are the Brave”, certificat cu aur.

Atent rafinată pentru a acoperi toate genurile muzicii electro, selecţia artiştilor din acest gen muzical îi include pe Mochakk, senzaţia tech-house a momentului, Chase & Status „veteranii” scenei drum & bass, cu hituri precum „Blind Faith” şi „End Credits”, vândute în peste 10 milioane de exemplare, Subtronics, Kolsch şi Deep Dish, duo-ul recompensat cu Grammy, revenit după două decenii pe scena progressive house.