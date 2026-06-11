Madonna a povestit în premiră detalii despre relaţia pe care a avut-o cu John Kennedy Jr.

După mai bine de 40 de ani, Madonna își amintește încă foarte bine de relaţia sa cu Kennedy Jr. Sursa foto: captura Instagram/ madonna

În timpul unui interviu video pentru a-și promova noul album, „Confessions II”, care va fi lansat pe 3 iulie, Madonna a vorbit despre scurta, dar intensa, relație pe care a avut-o cu John Kennedy Jr., care a murit în 1999.

Legendara artistă şi-a dorit să vorbească doar despre „persoanele decedate” cu care a avut relaţii, probabil pentru a proteja intimitatea foștilor parteneri care sunt încă în viață și pentru a nu jigni pe nimeni, relatează Corriere della Sera. În orice caz, dezvăluirea Madonnei despre cel mai bun iubit pe care l-a avut vreodată a făcut furori, deoarece numele, rostit în șoaptă și acoperindu-și gura cu mâinile pentru o notă de teatralitate, era cel al lui John Kennedy Jr. Mărturisirea a venit într-un interviu video recent realizat de artistă în colaborare cu aplicaţia Grindr, pentru a promova „Confessions II”, al doilea capitol din istoricul ei album „Confessions on a Dancefloor”, care va fi lansat pe 3 iulie , la șapte ani după „Madame X”.

Presată de stilistul Raul Lopez cu privire la cine era „ cea mai bună partidă a ta ”, Madonna l-a indicat pe moștenitorul familiei Kennedy (care a murit în 1999 împreună cu soția sa, Carolyn Bessette, și cumnata sa, Lauren ), provocând ovații în picioare chiar din partea lui Lopez, care a adăugat imediat: „ Ești a treia persoană pe care am auzit-o spunând așa ceva ”.

Confirmarea talentelor amoroase ale antreprenorului a venit ulterior și de la nepotul său, Jack Schlossberg (care candida pentru un loc în Congres ), care a comentat fără prea multă convingere: „Cred că are dreptate”.

După cum amintește şi celebra rubrică „Page Six” a publicaţiei „New York Post”, Madonna și urmașul lui Kennedy s-au cunoscut la sfârșitul anilor 1980, când vedeta pop era căsătorită cu actorul Sean Penn, iar John Kennedy Jr. se întâlnea cu actrița Christina Haag, dar nu a existat o relație romantică reală între ei, ci mai degrabă „ o aventură distractivă , care nu a durat mult din motive de program reciproc, după cum a declarat pentru revista „George”, RoseMarie Terenzio, care a fost asistenta personală a fiului lui John și a lui Jackie Kennedy.

Cu toate acestea, cei doi au rămas prieteni și își trimiteau adesea mesaje de flirt prin fax”. Detaliile acelui flirt la distanţă au ieșit la iveală și în cartea „JFK Jr.: An Intimate Oral Biography”, publicată în 2024: „Povestea cu Madonna a fost doar o aventură , nimic mai mult. Totul a fost o chestiune de atracție fizică, nu ar fi existat nimic mai mult”.

Și totuși, după mai bine de 40 de ani, Madonna își amintește încă foarte bine de relaţia sa cu Kennedy Jr.