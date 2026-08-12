Eurovision își modifică regulamentul: Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul

1 minut de citit Publicat la 21:07 12 Aug 2026 Modificat la 21:07 12 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Organizatorii concursului muzical Eurovision au anunțat, miercuri, o schimbare importantă de regulament: țara care câștigă competiția și care, prin tradiție, organizează ediția următoare, nu va mai putea găzdui evenimentul dacă se află în stare de război, notează Agerpres.

„Regulamentul concursului stipulează acum că difuzorul câştigător va fi în mod automat ineligibil pentru a găzdui concursul dacă un conflict armat, o situaţie geopolitică sensibilă sau o altă situaţie afectează în mod semnificativ securitatea sau stabilitatea statului sau a regiunii învecinate”, au precizat organizatorii într-un comunicat.

Eurovision este o coproducție internațională realizată de posturile publice de radio și televiziune membre ale Uniunii Europene de Radio și Televiziune (UER). În fiecare an, concursul este găzduit de radiodifuzorul din țara care a triumfat la ediția precedentă.

Cum UER are printre membri și posturi din afara Europei, la competiție participă și state situate dincolo de granițele continentului.

De acum înainte, „dacă va considera necesar, UER (Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune, n.red.) ar putea solicita o evaluare independentă a securităţii din regiunea câştigătorului”, se arată în comunicat. Pe baza acestei analize, UER urmează să se consulte cu comitetul executiv al Eurovision pentru a stabili dacă țara câștigătoare „este în măsură să găzduiască concursul în deplină siguranţă”.

Deși comunicatul nu numește nicio țară anume, contextul trimite către Israel, care a fost aproape de victorie în ultimele două ediții, clasându-se pe locul al doilea atât în 2025, cât și în 2026.

De altfel, cinci state – Spania, Irlanda, Țările de Jos, Slovenia și Islanda – au boicotat ediția de la Viena, o premieră pentru concurs, refuzând să participe alături de Israel.

Motivul invocat a fost modul în care acesta a purtat războiul din Fâșia Gaza, declanșat ca ripostă la atacurile din 7 octombrie 2023 lansate de mișcarea islamistă palestiniană Hamas.

Regulamentul prevede și ce se întâmplă atunci când o țară nu poate organiza evenimentul: în acest caz, UER va desemna o altă gazdă, care va găzdui concursul „în nume propriu şi nu va fi obligată să organizeze evenimentul în numele unui alt membru”.

Situația nu este ipotetică. Ucraina a găzduit Eurovisionul la Kiev în 2017, chiar dacă, încă din 2014, în estul țării se desfășura un conflict cu separatiștii pro-ruși sprijiniți de Moscova.

În schimb, în 2023, deși câștigase competiția cu un an înainte, Ucraina nu a mai putut organiza concursul din cauza războiului pornit de invazia rusă la scară largă. Atunci, evenimentul a fost găzduit de orașul Liverpool, în Regatul Unit, în numele Ucrainei.