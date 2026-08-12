Rod Stewart şi-a anulat concertele din SUA după o operaţie la inimă. Mesajul transmis de artist după intervenţie

Rod Stewart, în timpul unui concert susţinut la Londra, Anglia. Sursa foto: Getty Images

Rod Stewart şi-a anulat concertele din SUA după ce a fost supus unei operaţii la inimă, relatează Sky News. În vârstă de 81 de ani, cântăreţul britanic nu va susţine spectacolele din turneul său de adio programate din Ohio până la Las Vegas, pentru a-și "recăpăta forma fizică completă" în urma intervenției. El a transmis un mesaj emoţionant pentru medici, asistente, dar şi pentru fanii săi din întreaga lume.

Rod Stewart nu îşi va putea continua turneul său de adio, intitulat "One Last Time", după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale de implantare a unui stent coronarian, a confirmat un reprezentant al cântăreţului, au informat The Associated Press şi AFP. Anunţul vine după ce artistul îşi anulase deja câteva concerte.

Într-un mesaj publicat pe social media după operaţie, legendarul cântăreţ a spus că se simte bine şi că abia aşteaptă să urce din nou pe scenă.

"Mă simt deja mai bine şi sunt pe drumul cel bun spre recuperare. Vreau să le mulţumesc medicilor, asistentelor medicale şi tuturor celor care au avut grijă de mine în mod minunat.

Sunt profund dezamăgit că voi rata aceste spectacole şi îmi pare rău că îi dezamăgesc pe fanii mei, dar abia aştept să mă întorc pe scenă şi să mă distrez din nou alături de voi toţi în curând", a transmis Rod Stewart într-un comunicat publicat pe Instagram Stories.

La recomandarea medicilor, el își va lua patru săptămâni de pauză pentru recuperare înainte de a reveni pe scenă, au scris jurnaliştii publicaţiei Sky News.

În vârstă de 81 de ani, Rod Stewart urma să susţină concerte până pe 3 septembrie în America de Nord, inclusiv o serie de şase concerte la The Colosseum din Caesars Palace, Las Vegas, şi câteva concerte în Mexic.

Rod Stewart, câştigător de Grammy, a cărui voce răguşită caracteristică l-a transformat într-o legendă a rock ’n’ roll-ului, a vândut milioane de discuri de-a lungul celor câteva decenii de carieră. Cunoscut probabil cel mai bine pentru hituri precum "Maggie May" şi "Tonight’s the Night", el a fost inclus de două ori în Rock & Roll Hall of Fame.

"Sunt în formă, am părul des şi pot alerga 100 de metri în 18 secunde", a mărturisiti Rod Stewart în ianuarie 2025, cu câteva zile înainte de a-şi anunţa participarea la festivalul de la Glastonbury şi continuarea ultimului său turneu mondial.