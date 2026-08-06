Albumul postum al lui Prince „Timeless” va fi lansat la sfârşitul lunii august. Conține zece piese nelansate în timpul vieții sale

1 minut de citit Publicat la 14:25 06 Aug 2026 Modificat la 14:51 06 Aug 2026

Prince a decedat în anul 2016, la vârsta de 57 de ani. Sursa foto:Getty Images

Albumul starului Prince care a decedat în anul 2016 va fi lansat pe 28 august și va conține piese rare înregistrate din anul 1977 până la moartea sa.

La zece ani de la moartea sa, muzica lui Prince continuă să-i fascineze pe fanii săi cu un nou album, care va conține zece înregistrări nelansate anterior și rare ale cântăreţului. Albumul postum „Timeless”, produs în colaborare cu Legacy Recordings - Sony Music, va fi lansat pe 28 august, relatează Corriere della Sera.

Pornind din vasta arhivă a lui Prince, care a decedat la vârsta de 57 de ani, albumul reuneşte 40 de ani de producție, cu înregistrări realizate în perioada 1977- 2016, de la primele sale lucrări în studio ca adolescent minune în Minneapolis până la una dintre ultimele sale compoziţii.

În aşteptarea noului album, single-urile „ Stone”, o înregistrare din primăvara anului 1995, compusă de Sandra St. Victor, Tom Hammer și Jules Van Even, și „With This Tear” sunt deja disponibile.

Piesa „With This Tear” a fost lansată pe 2 aprilie, la a zecea aniversare a trecerii în neființă a cântărețului. Înregistrată la Paisley Park în noiembrie 1991, cântecul a fost produs, aranjat, compus și interpretat la fiecare instrument chiar de Prince.

Albumul va fi lansat digital, pe vinil negru clasic și pe CD, dar o ediție limitată de vinil violet marmorat va fi disponibilă exclusiv în Sony Music Store.