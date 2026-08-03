Untold 2026. Când cântă Sting, The Chainsmokers sau Lewis Capaldi. Toți artiștii care vin la Cluj anul acesta

Festivalul Untold One 2026 începe joi, la Cluj-Napoca, iar organizatorii au publicat programul pe zile și lista principalilor artiști care vor urca pe scenele festivalului. Ediția din acest an se desfășoară în perioada 6-9 august, la Cluj Arena și în Parcul Central, reunind peste 200 de artiști pe mai multe scene.
Sting și The Chainsmokers cântă în prima zi a festivalului
Prima zi a Untold 2026, joi, 6 august, îi aduce pe scena principală pe Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddixși Smiley.
Tot în prima zi sunt programați Carl Cox, Gramatik, Grasu XXL și WhoMadeWho, alături de numeroși alți artiști de pe scenele secundare. Programul a fost publicat de organizatorii festivalului pe platforma oficială de ticketing și pe site-ul Untold.
Alți artiști așteptați la Untold 2026
Pe parcursul celor patru zile de festival, publicul îi va putea vedea pe:
- Zara Larsson
- Kygo
- Marshmello
- Swae Lee
- Sebastian Ingrosso
- Gordo
- Pendulum
- Martin Garrix
- Lewis Capaldi
- Lost Frequencies
- MËSTIZA
- Holy Priest
- Mau P
- Joseph Capriati
- Denzel Curry
- Shimza
- Flo Rida
- Steve Aoki
- Afrojack
- R3HAB
- Tash Sultana
- Sara Landry
- Jamie Jones
- Andy C
- Jan Blomqvist
La ediția din acest an sunt anunțate și numeroase nume din muzica românească, printre care Smiley, Puya, Grasu XXL, precum și reunirea specială a trupei Animal X.
Programul Untold 2026 pe zile
Joi, 6 august – The Legend Day
- Sting
- The Chainsmokers
- James Hype
- Maddix
- Smiley
- Carl Cox
- Gramatik
- Grasu XXL
- WhoMadeWho
Vineri, 7 august – The Young Energy Day
- Zara Larsson
- Kygo
- Marshmello
- Sebastian Ingrosso
- Swae Lee
- Gordo
- Pendulum
- Puya
- Maceo Plex
Sâmbătă, 8 august
- Lewis Capaldi
- Martin Garrix
- Lost Frequencies
- MËSTIZA
- Holy Priest
- Mau P
- Joseph Capriati
- Denzel Curry
- Shimza
Duminică, 9 august
- Flo Rida
- Steve Aoki
- Afrojack
- R3HAB
- Tash Sultana
- Sara Landry
- Jamie Jones
- Andy C
- Jan Blomqvist
Programul complet al scenelor este disponibil pe site-ul oficial al festivalului și în aplicația Untold.
Toți artiștii confirmați la Untold 2026
Organizatorii au anunțat peste 200 de artiști pentru ediția din acest an a festivalului, urmând ca unele scene să mai primească invitați și surprize până la deschiderea porților. Printre numele confirmate se numără: Sting, The Chainsmokers, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Marshmello, Kygo, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB, Zara Larsson, Flo Rida, Lost Frequencies, Swae Lee, Sebastian Ingrosso, Alan Walker, Carl Cox, Gordo, James Hype, Maddix, Gramatik, Tinlicker, WhoMadeWho, Mau P, Holy Priest, Joseph Capriati, Jamie Jones, Sara Landry, Shimza, Maceo Plex, Major League DJz, Jan Blomqvist, Viken Arman, NTO, Denzel Curry, Pendulum DJ Set, Andy C, Camo & Krooked, Smiley, Puya, Grasu XXL, Albert NBN, Alex Velea & Mădătoricelli, Azteca, Animal X, dar și zeci de DJ și artiști care vor urca pe scenele Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Retro, Time și Tram.
Lista este completată de artiști precum Solomun, Arapu, Kris Fade & Dean Curtis, DJ Bliss, DJ Silent Disciple, Dan T & MC Zedho, DJ Arrow, DJ Kuky, Pappa M & MC Dylma, Mariana Anghel & Ionuț Fulea alături de Junii Sibiului, Arsenium, Celia, precum și numeroși DJ români și internaționali programați pe scenele secundare.
Organizatorii precizează că line-up-ul poate suferi modificări până la începerea festivalului, iar programul complet este actualizat permanent pe site-ul oficial Untold.
Cât costă biletele anul acesta
Organizatorii mai au disponibile atât abonamente, cât și bilete de o zi.
Potrivit platformei oficiale de vânzare, prețurile pornesc de la aproximativ 865 de lei pentru un bilet de o zi, în timp ce abonamentele și pachetele VIP au prețuri diferite în funcție de categoria aleasă și de disponibilitate.
După achiziție, participanții trebuie să efectueze online check-in-ul, gratuit în primele 30 de zile de la cumpărare.
Untold 2026 se desfășoară în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca, în zona Cluj Arena și a Parcului Central. Organizatorii estimează participarea a sute de mii de spectatori din România și din străinătate, iar ediția din acest an marchează un nou capitol al unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa.