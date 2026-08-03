Untold 2026. Când cântă Sting, The Chainsmokers sau Lewis Capaldi. Toți artiștii care vin la Cluj anul acesta

2 minute de citit Publicat la 12:10 03 Aug 2026 Modificat la 12:10 03 Aug 2026

Concert și artificii la scena principală de la festivalul muzical Untold. Imagine de arhivă. Sursa foto: Hepta

Festivalul Untold One 2026 începe joi, la Cluj-Napoca, iar organizatorii au publicat programul pe zile și lista principalilor artiști care vor urca pe scenele festivalului. Ediția din acest an se desfășoară în perioada 6-9 august, la Cluj Arena și în Parcul Central, reunind peste 200 de artiști pe mai multe scene.

Sting și The Chainsmokers cântă în prima zi a festivalului

Prima zi a Untold 2026, joi, 6 august, îi aduce pe scena principală pe Sting, The Chainsmokers, James Hype, Maddixși Smiley.

Tot în prima zi sunt programați Carl Cox, Gramatik, Grasu XXL și WhoMadeWho, alături de numeroși alți artiști de pe scenele secundare. Programul a fost publicat de organizatorii festivalului pe platforma oficială de ticketing și pe site-ul Untold.

Alți artiști așteptați la Untold 2026

Pe parcursul celor patru zile de festival, publicul îi va putea vedea pe:

Zara Larsson

Kygo

Marshmello

Swae Lee

Sebastian Ingrosso

Gordo

Pendulum

Martin Garrix

Lewis Capaldi

Lost Frequencies

MËSTIZA

Holy Priest

Mau P

Joseph Capriati

Denzel Curry

Shimza

Flo Rida

Steve Aoki

Afrojack

R3HAB

Tash Sultana

Sara Landry

Jamie Jones

Andy C

Jan Blomqvist

La ediția din acest an sunt anunțate și numeroase nume din muzica românească, printre care Smiley, Puya, Grasu XXL, precum și reunirea specială a trupei Animal X.

Programul Untold 2026 pe zile

Joi, 6 august – The Legend Day

Sting

The Chainsmokers

James Hype

Maddix

Smiley

Carl Cox

Gramatik

Grasu XXL

WhoMadeWho

Vineri, 7 august – The Young Energy Day

Zara Larsson

Kygo

Marshmello

Sebastian Ingrosso

Swae Lee

Gordo

Pendulum

Puya

Maceo Plex

Sâmbătă, 8 august

Lewis Capaldi

Martin Garrix

Lost Frequencies

MËSTIZA

Holy Priest

Mau P

Joseph Capriati

Denzel Curry

Shimza

Duminică, 9 august

Flo Rida

Steve Aoki

Afrojack

R3HAB

Tash Sultana

Sara Landry

Jamie Jones

Andy C

Jan Blomqvist

Programul complet al scenelor este disponibil pe site-ul oficial al festivalului și în aplicația Untold.

Toți artiștii confirmați la Untold 2026

Organizatorii au anunțat peste 200 de artiști pentru ediția din acest an a festivalului, urmând ca unele scene să mai primească invitați și surprize până la deschiderea porților. Printre numele confirmate se numără: Sting, The Chainsmokers, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Marshmello, Kygo, Steve Aoki, Afrojack b2b R3HAB, Zara Larsson, Flo Rida, Lost Frequencies, Swae Lee, Sebastian Ingrosso, Alan Walker, Carl Cox, Gordo, James Hype, Maddix, Gramatik, Tinlicker, WhoMadeWho, Mau P, Holy Priest, Joseph Capriati, Jamie Jones, Sara Landry, Shimza, Maceo Plex, Major League DJz, Jan Blomqvist, Viken Arman, NTO, Denzel Curry, Pendulum DJ Set, Andy C, Camo & Krooked, Smiley, Puya, Grasu XXL, Albert NBN, Alex Velea & Mădătoricelli, Azteca, Animal X, dar și zeci de DJ și artiști care vor urca pe scenele Galaxy, Alchemy, Daydreaming, Retro, Time și Tram.

Lista este completată de artiști precum Solomun, Arapu, Kris Fade & Dean Curtis, DJ Bliss, DJ Silent Disciple, Dan T & MC Zedho, DJ Arrow, DJ Kuky, Pappa M & MC Dylma, Mariana Anghel & Ionuț Fulea alături de Junii Sibiului, Arsenium, Celia, precum și numeroși DJ români și internaționali programați pe scenele secundare.

Organizatorii precizează că line-up-ul poate suferi modificări până la începerea festivalului, iar programul complet este actualizat permanent pe site-ul oficial Untold.

Cât costă biletele anul acesta

Organizatorii mai au disponibile atât abonamente, cât și bilete de o zi.

Potrivit platformei oficiale de vânzare, prețurile pornesc de la aproximativ 865 de lei pentru un bilet de o zi, în timp ce abonamentele și pachetele VIP au prețuri diferite în funcție de categoria aleasă și de disponibilitate.

După achiziție, participanții trebuie să efectueze online check-in-ul, gratuit în primele 30 de zile de la cumpărare.

Untold 2026 se desfășoară în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca, în zona Cluj Arena și a Parcului Central. Organizatorii estimează participarea a sute de mii de spectatori din România și din străinătate, iar ediția din acest an marchează un nou capitol al unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa.