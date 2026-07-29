DJ Kavinsky a fost găsit mort în casa lui din Paris. Procurorii au deschis o anchetă. Reacția președintelui Emmanuel Macron

Vincent Belorgey a început să producă muzică la începutul anilor 2000. Foto: Getty Images

DJ Kavinsky, cunoscut cel mai bine pentru hitul „Nightcall”, a fost găsit mort, în locuința sa din Paris. Artistul, al cărui nume real era Vincent Belorgey, avea doar 50 de ani. Președintele Emmanuel Macron a scris, pe pagina sa oficială de Facebook, că DJ-ul va fi un motiv de „mândrie” pentru Franța „pentru totdeauna”, relatează CNN.

Trupul neînsuflețit al artistului a fost descoperit marți, potrivit BFMTV, televiziune afiliată CNN. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza morții, a anunțat Parchetul General din Paris.

Potrivit Le Figaro, Kavinsky s-a plâns de dureri de cap timp de mai multe zile înainte de moartea sa, iar autoritățile suspectează că acesta ar fi suferit un AVC.

În locuința lui nu au fost descoperite obiecte suspecte.

Născut în Seine-Saint-Denis, în apropiere de Paris, artistul a învățat singur să cânte la pian. Vincent Belorgey a început să producă muzică la începutul anilor 2000. Primul său EP, „Teddy Boy”, a fost lansat oficial în 2006. Un an mai târziu, a deschis concertele turneului din 2007 al duo-ului francez de muzică electronică Daft Punk.

Hit-ul său cel mai cunoscut este „Nightcall”. Piesa, lansată în 2010, este inspirată de sound-ul synth-pop al anilor ’80. Melodia a fost inclusă în coloana sonoră a filmului „Drive”, cu actorul Ryan Gosling în rol principal.

Piesa a fost inclusă și în ceremonia de încheiere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024.

Ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard, a confirmat moartea artistului.

„Prin dispariția bruscă a lui Kavinsky, Franța pierde una dintre cele mai originale voci ale sale. De la filmul Drive până la Jocurile Olimpice de la Paris, întreaga lume s-a bucurat de Nightcall. Dansantă și nostalgică în același timp, muzica lui va continua să răsune dincolo de granițe și generații”, a scris ea, într-o postare pe X.

La rândul său, președintele Emmanuel Macron i-a adus un omagiu pe pagina sa de Facebook. „Kavinsky, o mândrie pentru Franța pentru totdeauna”, a scris el.