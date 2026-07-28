Tinerii din Generația Z au descoperit hobby-ul „pensionarilor” și sunt înnebuniți după el

Creatoarea de conținut despre fauna sălbatică, Lira Valencia, care locuiește la Londra, este reprezentativă pentru un nou val, mai tânăr, de pasionați de observarea păsărilor. FOTO: CNN/ Lira Valencia

Ceea ce până nu demult era considerat un hobby al pensionarilor se transformă într-un fenomen în rândul Generației Z. Tot mai mulți tineri descoperă observarea păsărilor, atrași atât de tehnologie, cât și de dorința de a încetini ritmul vieții și de a se reconecta cu natura.

Puțini oameni iubesc păsările mai mult decât Lira Valencia. Simplul fapt de a zări fulgerul albastru-azuriu al unui pescăraș albastru care zboară prin colțul ei preferat din sudul Londrei este suficient pentru a o face să întârzie la orice întâlnire din ziua respectivă.

Și totuși, această pasiune s-a clădit pe o minciună.

La fel ca mulți studenți, frustrată de starea jalnică a pieței muncii după ce a absolvit facultatea în timpul pandemiei, Valencia a descoperit o oportunitate rară de a-și folosi diploma în zoologie într-un domeniu de teren: un post la o organizație caritabilă dedicată păsărilor, în însorita Malta.

Problema? Până atunci, experiența ei în observarea păsărilor se rezuma, în mare, la admirarea numeroșilor porumbei ai Londrei. După ce și-a cumpărat niște binocluri second-hand, a făcut câteva plimbări prin parcurile din apropiere și a exagerat în CV nivelul real al experienței sale, s-a trezit zburând spre Mediterana.

„Dacă cineva mi-ar fi spus, pe la începutul vârstei de 20 de ani, că voi deveni pasionată de observarea păsărilor, aș fi râs, pentru că nu era ceva la care să mă fi gândit vreodată în copilărie”, a declarat Valencia, în vârstă de 30 de ani, pentru CNN.

„Evident, totul a început cu o minciună, dar apoi pasiunea chiar a început să mă cucerească. Așa se întâmplă: odată ce începi, nu prea mai poți să te oprești”.

Acum, după ce s-a întors la Londra, Valencia este creatoare de conținut despre natură, cunoscută urmăritorilor săi drept „outsidewithlira”, și reprezintă simbolul unei adevărate exploziei a interesului pentru observarea păsărilor în rândul Generației Z din Marea Britanie. Potrivit datelor publicate în luna mai de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), aproape 750.000 de persoane cu vârste între 16 și 29 de ani practică în mod regulat birdwatching-ul în Marea Britanie, ceea ce reprezintă o creștere impresionantă de 1.088% față de 2018.

Datele provin dintr-un studiu desfășurat pe parcursul a opt ani, la care au participat peste 24.000 de persoane și care a fost realizat de compania de cercetare de piață Fifty5Blue. Studiul a arătat că doar confecționarea de bijuterii a crescut mai rapid ca hobby în rândul acestei grupe de vârstă. Creșterea depășește cu mult avansul general de 47% al birdwatching-ului în Regatul Unit, unde numărul practicanților a depășit 4 milioane, în timp ce participarea generațiilor Millennials și X a crescut cu 216%, respectiv 66%, din 2018.

Afirmația că tot mai mulți tineri devin pasionați de observarea păsărilor nu a trecut neobservată de Katie Nethercoat, consilier al RSPB în domeniul faunei sălbatice și expertă în numeroasele specii de păsări care populează cele peste 200 de rezervații naturale administrate de organizație.

„Algoritmul meu de pe rețelele sociale îmi recomandă din ce în ce mai multe clipuri foarte frumoase cu tineri care merg în rezervații naturale sau care observă pur și simplu o găinușă de baltă cuibărind în Londra ori lișițe văzute de pe o barcă pe canal”, a declarat Nethercoat pentru CNN.

„Într-o perioadă în care lumea este plină de motive de îngrijorare, este încurajator să vezi că această scânteie de pasiune există”.

Puffini și Pokémon

De la omniprezenta vrabie de casă până la puffinii care traversează Atlanticul pentru a cuibări în fiecare vară pe stâncile Bempton din Yorkshire, în Marea Britanie au fost înregistrate 636 de specii de păsări, potrivit celui mai recent recensământ realizat de Uniunea Ornitologilor Britanici.

„Există o diversitate extraordinară, atât de multe tipuri diferite de specii”, spune Valencia.

„Sunt diferite, îmi vine greu să spun asta, ca personajele Pokémon. Chiar sunt ca personajele Pokémon. Toate duc vieți diferite și, deși pentru unii oameni toate arată și sună la fel, odată ce începi să înveți despre ele, descoperi o lume complet nouă”.

Această comparație oferă un indiciu despre motivul pentru care atât de mulți tineri adoptă un hobby asociat, în mod tradițional, cu o categorie de vârstă complet diferită: persoane în vârstă, pensionari, cu timp și resurse financiare.

Oricât de reticentă ar fi Valencia în privința comparației cu Pokémon, ea are sens. Franciza japoneză a explodat în popularitate în 2016 datorită succesului uriaș al jocului mobil Pokémon Go, care îi încuraja pe utilizatori să iasă afară și să „le prindă pe toate”.

Aplicațiile dedicate observării păsărilor au profitat de același principiu, unele chiar foarte explicit. Lansată în ianuarie, aplicația Birdex, autointitulată „Pokémon Go pentru păsări”, transformă birdwatching-ul într-un joc: fiecare specie observată devine o carte virtuală de colecție, care poate fi îmbunătățită prin noi observații și misiuni îndeplinite.

Totuși, liderul incontestabil al domeniului este Merlin, o aplicație gratuită de identificare a păsărilor dezvoltată de Laboratorul de Ornitologie al Universității Cornell. Utilizatorii pot încărca fotografii sau înregistrări audio, asemenea unui „Shazam pentru păsări”, pentru a identifica una dintre cele 11.000 de specii din baza de date eBird, un proiect colaborativ administrat de același institut de cercetare din statul New York.

Există și alte aplicații cu funcții similare, însă niciuna nu se apropie de popularitatea Merlin. De la lansarea sa în 2014, aplicația a fost descărcată de 40 de milioane de ori, iar pe platforma eBird au fost înregistrate peste 2 miliarde de observații provenite din toate țările lumii. Directorul executiv al laboratorului, Ian Owens, a anunțat anul trecut că utilizarea Merlin a crescut cu 40% în Statele Unite și cu 70% în Europa în primăvara anului 2025.

Pentru o generație familiarizată cu tehnologia, astfel de aplicații sunt intuitive și contribuie, în același timp, la demontarea ideii că observarea păsărilor este un hobby costisitor, susține Nethercoat. În plus, ele oferă o modalitate accesibilă de a pătrunde într-un domeniu care altfel ar putea părea copleșitor pentru începători.

„Aplicațiile sunt o modalitate foarte simplă și accesibilă prin care oamenii își pot spune: «O să ies la o plimbare de zece minute. Sunt curios ce păsări pot auzi»”, spune ea.

„Mulți cred că birdwatching-ul este un hobby scump. Nu este. Nu ai nevoie de tot echipamentul... De multe ori este suficient să mergi în parcul din apropiere, să stai pe balcon sau în grădină ori să faci o plimbare pe malul unui râu. Natura este mereu acolo”.

Să zbori în afara lumii digitale

Deși recunoaște popularitatea aplicațiilor, Valencia are o altă teorie, aparent paradoxală, despre motivul pentru care observatorii de păsări sunt tot mai tineri: dorința de a petrece mai puțin timp în fața ecranelor, într-o generație care a crescut cu telefonul în mână.

„Pentru mine, sincer, creierele noastre sunt epuizate. Cred că suntem pur și simplu sătui și obosiți de rețelele sociale”, spune ea, făcând referire la revenirea în tendințe a aparatelor foto pe film, a playerelor MP3 și a altor dispozitive analogice.

„Este un mediu foarte toxic. E ciudat, pentru că nu ne face să ne simțim bine. Aproape că suntem dependenți de telefoane, fiindcă nu cunoaștem alt mod de a trăi... Mulți dintre noi ne întoarcem spre un stil de viață mai lent, căutăm o legătură autentică cu natura și cu ceilalți oameni. Observarea păsărilor este o modalitate extraordinară prin care oricine poate face acest lucru”.

„Este singurul lucru pe care îl cunosc astăzi care are puterea să mă încetinească, să-mi liniștească gândurile și aproape să le oprească”, adaugă ea. „În acel moment sunt prezentă doar acolo, privind păsările, observându-le și încercând să aflu ce specie sunt. Mă ancorează în prezent. De aceea îmi place atât de mult. Este o distragere benefică”.

La mai puțin de un an după ce și-a părăsit postul de ranger pentru fauna sălbatică din Londra pentru a deveni creator de conținut cu normă întreagă, Valencia este pe deplin conștientă de ironia situației. Totuși, acceptă această contradicție și visează la un viitor în care oamenii să se bucure de observarea păsărilor fără să depindă de tehnologie.

„Pentru mine, obiectivul final, poate pare nerealist și probabil nu se va întâmpla în timpul vieții mele, este ca generațiile viitoare să trăiască într-o lume în care oamenii și natura coexistă în armonie”, explică Valencia, care își petrece multe seri îngrijind o grădină comunitară din Croydon pe care a contribuit la înființare.

„Dar este atât de ciudat, pentru că încerc să transmit acest mesaj prin telefon, prin Instagram și prin aplicații, iar aceste lucruri nu sunt cunoscute tocmai pentru beneficiile lor asupra naturii sau sănătății mintale”.

„Dacă aș putea pocni din degete, am renunța cu toții la telefoane și am trăi într-un mod mult mai conectat cu natura”, spune ea. „Dar, evident, aceasta este lumea în care trăim”.

Este însă și o lume în care un număr tot mai mare de specii de păsări sunt amenințate cu dispariția. Date publicate în octombrie de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) arată că 61% dintre speciile de păsări sunt în declin la nivel mondial, față de 44% în 2016. Printre principalele cauze se numără pierderea și degradarea habitatelor, determinate în special de agricultură și exploatările forestiere.

În Regatul Unit, 34 de specii de păsări au înregistrat creșteri pe termen lung în ultimele trei decenii, însă alte 43 au suferit scăderi, potrivit celui mai recent studiu privind păsările cuibăritoare, publicat în aprilie și coordonat de RSPB.

Populațiile de pițigoi de salcie și pițigoi de mlaștină au scăzut cu 92%, respectiv 53%, în această perioadă, exemple reprezentative ale unei tendințe mai ample care o îngrijorează profund pe Nethercoat.

„Din păcate, am asistat la un declin uriaș al păsărilor”, spune ea. „Chiar și dacă ne uităm doar la Regatul Unit, suntem, literalmente, una dintre țările cu cea mai săracă biodiversitate din lume”.

Totuși, Nethercoat își pune speranțele în noua generație care descoperă frumusețea observării păsărilor, un hobby despre care crede că poate deveni primul pas către implicarea emoțională în protejarea păsărilor și a mediului înconjurător.

„Observarea păsărilor este adesea primul pas prin care oamenii încep să observe lumea din jurul lor, pentru că păsările sunt peste tot și își fac cuiburile chiar alături de noi”, spune ea.

„Acest lucru poate crea o legătură profundă cu oamenii. Ei spun: «Uau, un măcăleandru și-a făcut cuib într-un ghiveci de lângă ușa mea. O să-l urmăresc cum își construiește cuibul și cum își crește puiul.» Este, cu adevărat, scânteia care aprinde pasiunea oamenilor pentru lumea naturală și care nu face decât să crească în timp”.