"Bunica orcilor" din Gibraltar a fost văzută cu mai multe răni pe înotătoare. Autoritățile bănuiesc că a fost împușcată

Ministerul spaniol pentru Tranziție Ecologică a deschis o anchetă după ce Toñi, cea mai bătrână orcă din Strâmtoarea Gibraltar, a fost văzută cu mai multe răni pe înotătoarea dorsală. FOTO: Sara Aagesen

Ministerul spaniol pentru Tranziție Ecologică a deschis o anchetă după ce Toñi, cea mai bătrână orcă din Strâmtoarea Gibraltar, a fost văzută cu mai multe răni pe înotătoarea dorsală. Specialiștii bănuiesc că ar fi fost împușcat cu alice, scrie Euronews.

Toñi are aproximativ 60 de ani și este cunoscută de cercetători drept „bunica” orcilor care trăiesc între Strâmtoarea Gibraltar și Golful Cádiz. În această săptămână, ea a fost observată cu până la 12 răni pe înotătoare și pe spate. Organizațiile care o monitorizează susțin că acestea nu apăreau în fotografiile făcute cu doar câteva săptămâni înainte.

Organizația WeWhale a semnalat cazul după ce a comparat fotografiile recente cu imaginile mai vechi ale mamiferului marin. Janek Andre, fondatorul WeWhale și Iberian Orca Guardians, consideră că rănile ar fi putut fi provocate de o armă de vânătoare.

Grupul de lucru pentru orcile din Atlantic susține că ar putea fi vorba despre alice de plumb cu diametrul de aproximativ nouă milimetri, asemănătoare celor folosite la vânătoarea de mistreți. Un astfel de cartuș conține de obicei nouă alice, așezate pe trei rânduri. Specialiștii spun că dispunerea acestora seamănă cu cea a rănilor observate pe corpul orcii.

Ancheta este în desfășurare

Ministerul pentru Tranziție Ecologică și Provocarea Demografică a aflat despre caz în după-amiaza zilei de 11 august, din informațiile transmise de WeWhale, organizație autorizată să lucreze în zonă. A doua zi, Direcția Generală pentru Biodiversitate, Păduri și Deșertificare a început verificările. Autoritățile vor să afle ce s-a întâmplat și cine ar putea fi responsabil.

Viceprim-ministra și ministra pentru Tranziție Ecologică, Sara Aagesen, a anunțat pe rețeaua Bluesky că rănile par să fi fost provocate de alice. Ea a amintit că orca face parte dintr-o specie vulnerabilă și că rănirea unui astfel de animal este o faptă gravă.

CIRCE, organizație care studiază orcile iberice din 1999, participă și ea la cercetări. Aceasta deține fotografii cu Toñi realizate de-a lungul a peste 20 de ani.

Reprezentanții organizației spun că imaginile recente trebuie analizate atent și comparate cu fotografiile mai vechi. De asemenea, cercetătorii trebuie să o urmărească din nou pe Toñi și să verifice starea celorlalte orci din grupul său.

Până acum, autoritățile nu au confirmat oficial că Toñi a fost împușcată. Aceasta rămâne însă principala ipoteză luată în calcul.

Ce spune legea și cum trebuie să se comporte oamenii în apropierea orcilor

Orcile din Strâmtoarea Gibraltar și Golful Cádiz sunt incluse în Catalogul spaniol al speciilor amenințate și sunt considerate vulnerabile. Legea spaniolă interzice uciderea, capturarea, urmărirea sau deranjarea acestor animale.

Există și reguli speciale pentru protejarea cetaceelor. Ambarcațiunile nu au voie să se apropie la mai puțin de 500 de metri de animale. Oamenii nu au voie să înoate alături de ele, să le hrănească, să le atingă, să le blocheze drumul sau să despartă grupurile. De asemenea, este interzisă folosirea zgomotelor puternice pentru a le atrage ori speria.

În zona Ensenada de Barbate, Conil și Banco Majuán, observarea orcilor este interzisă între 1 martie și 31 august. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la două milioane de euro și pot răspunde penal.

Din 2020, au devenit mai frecvente întâlnirile dintre orci și ambarcațiunile care traversează Strâmtoarea Gibraltar și Golful Cádiz. De aceea, autoritățile spaniole recomandă evitarea navigației în această zonă între aprilie și august. Dacă întâlnesc orci, marinarii sunt sfătuiți să se îndrepte spre coastă, să evite manevrele care ar putea răni animalele, să țină oamenii departe de marginea ambarcațiunii și să anunțe serviciile de salvare maritimă.

Cazul lui Toñi atrage din nou atenția asupra pericolelor cu care se confruntă această populație protejată. Organizațiile care lucrează în zonă subliniază că orcile trebuie protejate, nu pedepsite.