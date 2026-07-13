"Ar fi trebuit să se întâmple demult". Gibraltar intră într-o nouă eră. Controalele la granița cu Spania sunt eliminate după 118 ani

Gibraltar se pregătește să elimine, din 15 iulie, controalele la granița terestră cu Spania. FOTO: Getty Images

Gibraltar se pregătește să elimine, din 15 iulie, controalele la granița terestră cu Spania, o schimbare istorică care va permite circulația liberă a persoanelor și mărfurilor. Măsura este rezultatul unui acord negociat între Uniunea Europeană și Marea Britanie după Brexit și ar putea aduce beneficii economice importante atât pentru Gibraltar, cât și pentru orașele spaniole din apropiere, scrie BBC.

În fiecare dimineață din timpul săptămânii, Shilpi Chotrani merge cu bicicleta de acasă, din orașul spaniol La Línea de la Concepción, până în Gibraltar. Drumul este scurt, dar presupune trecerea unei frontiere internaționale.

Gibraltar, teritoriu britanic de peste mări cu aproximativ 40.000 de locuitori, are în prezent controale la intrarea și ieșirea din teritoriu.

Din această cauză, în orele de vârf de dimineață și de seară, când aproximativ 15.000 de spanioli care lucrează în Gibraltar trec frontiera, se formează adesea cozi lungi.

"Faptul că există o graniță între noi este absurd", spune Chotrani, care lucrează în resurse umane pentru o companie din Gibraltar din domeniul transportului maritim și al turismului. "Nu cred că un gard ar trebui să despartă oamenii dintr-un loc de cei din altul".

În spatele ei, Stânca Gibraltarului, înaltă de aproximativ 426 de metri, este acoperită de norii dimineții. Teritoriul se află în extremitatea sudică a Europei continentale, la doar 14 kilometri de Maroc, în punctul în care Oceanul Atlantic întâlnește Marea Mediterană.

Gibraltarul a fost de-a lungul timpului scena unor confruntări militare, dispute privind suveranitatea și a unei blocade de 13 ani impuse de Spania.

Din 15 iulie este însă programată o schimbare majoră: eliminarea frontierei și introducerea liberei circulații între Spania și Gibraltar. Măsura face parte dintr-un acord negociat atent între Uniunea Europeană și Regatul Unit după ieșirea britanicilor din blocul comunitar. Faptul că Gibraltarul are o frontieră terestră cu UE a creat o problemă specială în perioada de după Brexit.

"Va fi un mare pas înainte atât pentru partea spaniolă, cât și pentru cea britanică", spune Chotrani. "Toți cei care locuim în La Línea credem că este o idee foarte bună. Ar fi trebuit să se întâmple demult."

Gibraltarul are unul dintre cele mai ridicate venituri pe cap de locuitor din lume. În schimb, La Línea de la Concepción și zona din jur se numără printre cele mai sărace regiuni ale Spaniei. Șomajul, deja ridicat în întreaga regiune Andaluzia, se apropie aici de 30%. Eliminarea graniței este așteptată să aducă beneficii economice importante, prin facilitarea circulației persoanelor și prin reducerea diferențelor dintre cele două teritorii.

"Este ceva istoric. Avem un gard la frontieră din 1908", spune Juan Franco, primarul orașului La Línea de la Concepción, care subliniază dependența economiei locale de Gibraltar. "Trebuie să înțelegem că, pentru o companie obișnuită din acest oraș, o treime din venituri vine de la clienți din Gibraltar", afirmă el.

După un deceniu de incertitudine privind viitoarea relație a Gibraltarului cu Spania, apărută în urma votului britanicilor pentru ieșirea din UE, Franco spune că această soluție la Brexit va avea, în cele din urmă, un efect pozitiv asupra regiunii.

Locuitorii Gibraltarului s-au opus puternic Brexitului. La referendumul din 2016, 96% dintre ei au votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană. Poziția lor proeuropeană a fost determinată și de teama că ieșirea din blocul comunitar ar putea încuraja revendicările Spaniei asupra teritoriului.

Un alt motiv important a fost relația comercială strânsă a Gibraltarului cu UE, în special în domenii precum jocurile de noroc online, transportul maritim și serviciile financiare, dar și temerile legate de problemele logistice pe care le-ar putea provoca Brexitul.

După ani de negocieri între Spania, Uniunea Europeană și Regatul Unit, soluția a fost alinierea Gibraltarului la uniunea vamală europeană și la spațiul Schengen. Călătorii care sosesc din state din afara spațiului Schengen, precum Regatul Unit, vor trebui să prezinte pașapoartele în fața autorităților din Gibraltar și a celor spaniole, la aeroportul și portul teritoriului.

Șeful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, spune că noile reguli reprezintă "o schimbare uriașă" pentru teritoriu. Acestea urmează să fie aplicate provizoriu, în așteptarea aprobării de către parlamentele britanic și european.

„Unul dintre lucrurile care au definit ultimele opt generații de locuitori ai Gibraltarului au fost restricțiile de la frontieră”, a declarat Picardo pentru BBC, la sediul guvernului local.

El descrie acordul drept o măsură care va permite "o circulație complet liberă a persoanelor și mărfurilor" între Gibraltar, pe de o parte, și Spania și Uniunea Europeană, pe de altă parte.

Cel mai evident avantaj economic pentru Gibraltar va fi, potrivit lui Picardo, creșterea numărului de vizitatori. "Companiile din Gibraltar vor putea beneficia de un număr mai mare de clienți, fără ca aceștia să fie descurajați de eventualele cozi la intrare sau la ieșirea de la frontieră."

Spania contestă suveranitatea britanică asupra Gibraltarului, iar această problemă reapare periodic pe scena politică. Cel mai cunoscut episod al tensiunilor recente a fost blocada impusă de dictatorul Francisco Franco în 1969, ridicată abia în 1982, la mai mulți ani după moartea sa.

Șeful guvernului din Gibraltar prezintă noul acord drept opusul acelei blocade, ca fiind o deschidere logică și benefică pentru ambele părți. „Va fi uriaș pentru relațiile dintre oameni, pentru afaceri și pentru lucrătorii transfrontalieri. Va fi începutul unei noi ere” în relația Gibraltarului cu Spania și Uniunea Europeană, afirmă Picardo.

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a descris acordul în termeni asemănători, vorbind despre "o nouă eră" pentru Gibraltar.

Acordul presupune însă și ca produsele vândute în Gibraltar să respecte normele Uniunii Europene, lucru care nu era obligatoriu până acum.

În plus, pentru că în Gibraltar nu există TVA, va fi introdusă o nouă taxă pe tranzacții, care va înlocui taxele vamale la import. Aceasta va fi aplicată tuturor bunurilor vândute în teritoriu, va porni de la 15% în acest an și va crește ulterior la 17%. Pentru anumite produse vor exista și accize mai mari.

John Isola, directorul Anglo Hispano Company, firmă care administrează mai multe restaurante și baruri în Gibraltar, spune că mediul de afaceri local este ușurat că problema Brexitului a fost, în sfârșit, rezolvată fără introducerea unei frontiere dure. El consideră că noul acord este "un compromis bun", care va atrage mai mulți vizitatori și va sprijini afacerile.

Isola recunoaște însă că există și îngrijorări privind noile reguli și regimul fiscal, care ar putea afecta competitivitatea. "Pentru orice companie care importă mărfuri, situația se schimbă complet în ceea ce privește documentele necesare pentru aducerea produselor", afirmă el.

De asemenea, respectarea standardelor UE reprezintă, în opinia sa, o provocare pentru cei care importă bunuri din Regatul Unit sau din alte țări din afara Uniunii Europene.

Locuitorii Gibraltarului și cei din La Línea de la Concepción au avut mult timp la dispoziție pentru a se obișnui cu noua situație. În ultimele săptămâni, utilajele au demontat în fiecare noapte părți ale gardului de frontieră, în pregătirea datei de 15 iulie.