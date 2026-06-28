Spania scoate Gibraltarul de pe lista paradisurilor fiscale, după 35 de ani. În loc, a adăugat Rusia

1 minut de citit Publicat la 14:44 28 Iun 2026 Modificat la 14:44 28 Iun 2026

Spania scoate Gibraltarul de pe lista paradisurilor fiscale, după 35 de ani. FOTO: Getty Images

Spania a scos oficial Gibraltarul de pe lista paradisurilor fiscale, după 35 de ani. În același timp, autoritățile spaniole au adăugat Rusia pe această listă, urmând linia Uniunii Europene, scrie Euronews.

Decizia privind Gibraltarul a fost publicată sâmbătă în Monitorul Oficial al Spaniei. Practic, Madridul nu mai consideră Gibraltarul un paradis fiscal. De pe listă au mai fost eliminate Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles și Trinidad și Tobago.

Autoritățile spaniole spun că decizia are la bază criterii tehnice, nu motive politice sau diplomatice. Gibraltarul a semnat în 2019 un acord de cooperare fiscală cu Spania, care a intrat în vigoare în martie 2021.

Ministerul spaniol de Finanțe a declarat că Gibraltarul respectă acum standardele internaționale privind transparența fiscală și schimbul de informații. De asemenea, teritoriul nu mai este considerat un regim cu taxe foarte mici sau zero, potrivit criteriilor OCDE.

Gibraltarul participă și la acordurile internaționale privind combaterea evitării taxelor de către marile companii. Printre acestea se află și acordul privind impozitul minim global de 15% pentru multinaționale.

Eliminarea Gibraltarului de pe listă este prezentată ca o recunoaștere tehnică a faptului că teritoriul respectă regulile fiscale internaționale. Șeful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, a salutat decizia și a spus că aceasta repară „o nedreptate istorică de peste 30 de ani”.

Decizia vine într-un moment important și pentru relația dintre Gibraltar, Uniunea Europeană și Regatul Unit, după Brexit.

Totuși, măsura este criticată de unele organizații. Tax Justice Network plasează în continuare Gibraltarul pe locul 37 în clasamentul paradisurilor fiscale pentru companii și estimează că alte state pierd anual peste 7 miliarde de dolari din cauza practicilor fiscale ale teritoriului. Experții spun că listele oficiale verifică mai ales schimbul formal de informații, nu neapărat modul în care funcționează taxarea în practică.

Rusia a fost adăugată pe listă

În aceeași actualizare, Rusia a fost inclusă pentru prima dată pe lista Spaniei a jurisdicțiilor fiscale necooperante. Uniunea Europeană pusese deja Rusia pe propria listă neagră în februarie 2023, din cauza lipsei de cooperare fiscală cu blocul comunitar.

Spania urmează acum aceeași linie și consideră că regimul fiscal al Rusiei este dăunător potrivit standardelor internaționale.

Impactul economic direct va fi, însă, limitat. Relațiile economice dintre Spania și Rusia sunt deja puternic afectate de sancțiunile impuse după e Rusia a invadat Ucraina.

Includerea Rusiei pe listă adaugă un nou nivel de verificare pentru tranzacțiile cu entități rusești. Măsura crește presiunea asupra capitalului rusesc din Spania și complică activitatea companiilor spaniole care mai au legături comerciale cu Moscova.