În 1997, cercetătorii au eliberat exemplare de bilby pe o insulă unde specia nu trăise niciodată. După 10 ani, erau peste tot

4 minute de citit Publicat la 18:58 18 Sep 2026 Modificat la 18:58 18 Sep 2026

Exemplar de bilby, la grădina zoologică Taronga Zoo din Australia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În 1997, specialiștii în conservarea naturii au introdus exemplare de bilby mare crescute în captivitate pe Insula Thistle din Australia de Sud, un loc în care această specie nu trăise în mod istoric. Eliberarea făcea parte dintr-un efort național mai amplu de protejare a acestui marsupial vulnerabil în fața prădătorilor introduși, precum vulpile și pisicile sălbăticite.

Potrivit planului de recuperare pentru bilby-ul mare elaborat de Departamentul pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu și Apă al Guvernului Australiei, sondajele realizate la aproximativ un deceniu după eliberare au arătat că populația crescuse și se răspândise pe întreaga insulă, potrivit Times of India.

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Cum au colonizat bilby întreaga Insulă Thistle

Insula Thistle, situată în largul coastei Australiei de Sud, nu avea o populație istorică de bilby înainte ca exemplarele crescute în captivitate să fie eliberate aici, în 1997.

Deoarece insula nu avea prădători de pe continent, precum vulpile și pisicile sălbăticite, bilby-ii s-au putut stabili fără presiunea prădării care limitează populațiile de pe continent.

Sondajele realizate la aproximativ un deceniu după eliberare, citate în planul de recuperare sub referința Berris et al. (2019), au constatat că populația crescuse și ocupase întreaga insulă.

Planul prezintă acest caz drept un exemplu al modului în care insulele lipsite de prădători pot susține introducerea cu succes a bilby-ilor, chiar și în zone aflate mult în afara arealului lor istoric.

128 de bilby reintroduși și răspândirea lor în Australia de Vest

O reintroducere comparabilă a avut loc la Matuwa, o zonă de 2.500 de kilometri pătrați din Australia de Vest, administrată în comun de Departamentul pentru Biodiversitate, Conservare și Atracții și de rangeri indigeni Martu începând din anul 2000.

Pisicile sălbăticite sunt ținute sub control aici prin momeli și capcane folosite anual din 2004, iar zona este împrejmuită pentru a împiedica accesul cămilelor și al animalelor domestice.

Între 2007 și 2009, la Matuwa au fost reintroduși 128 de bilby.

De atunci, populația s-a răspândit în cea mai mare parte a zonei gestionate intensiv și a colonizat și terenurile învecinate, demonstrând că un control susținut al prădătorilor poate sprijini refacerea populației de bilby chiar și în afara unei zone împrejmuite.

Alte zone și rețeaua extinsă de reintroducere a bilby-ului

Dincolo de insule și de zonele gestionate fără împrejmuire, precum Matuwa, bilby-ul mare a fost reintrodus în numeroase țarcuri de mari dimensiuni din fostul său areal.

Printre acestea se numără Mallee Cliffs National Park, Arid Recovery Reserve, Francois Peron National Park, Scotia Sanctuary, Yookamurra Sanctuary, Mt Gibson Sanctuary, Currawinya National Park, Pilliga State Conservation Area, Sturt National Park și Newhaven Sanctuary.

Unele dintre aceste zone împrejmuite se întind pe suprafețe de până la 262.000 de hectare. Ele exclud prădătorii introduși, permițând în același timp bilby-ilor să fie supuși presiunilor selecției naturale.

Populația cumulată din aceste zone în care specia a fost reintrodusă este estimată la aproximativ 3.000 de exemplare.

Aceste populații contribuie la refacerea unor procese ecologice, precum afânarea și reconfigurarea solului prin săpare, și ajută la menținerea diversității genetice în diferite regiuni ale arealului speciei.

De ce bilby-ul mare este în continuare considerat vulnerabil și cum se descurcă în prezent

În ciuda succeselor înregistrate pe Insula Thistle și la Matuwa, bilby-ul mare este în continuare clasificat drept vulnerabil în baza legislației australiene Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999.

Arealul său s-a redus cu peste 80% de la colonizarea europeană, iar specia mai supraviețuiește în principal în Teritoriul de Nord, în nordul Australiei de Vest și în populații mici și izolate din Queensland.

Prădarea de către vulpi și pisici sălbăticite rămâne cea mai importantă amenințare pentru specie, alături de pierderea habitatului, modificarea regimurilor de incendii și diminuarea gestionării tradiționale a terenurilor de către proprietarii tradiționali.

Un studiu ecologic mai recent, care a analizat populația de pe Insula Thistle dintr-o zonă cu climat temperat, a înregistrat ulterior densități de până la 101 bilby pe kilometru pătrat.

Această valoare este mult peste densitatea de 0–0,2 bilby pe kilometru pătrat întâlnită în mod obișnuit în populațiile din zonele aride, ceea ce indică faptul că populația de pe insulă a rămas bine stabilită.

La o scară mai largă, cel mai recent recensământ anual realizat de Australian Wildlife Conservancy în sanctuarele protejate din Australia de Vest, Teritoriul de Nord, Australia de Sud și New South Wales a indicat o populație totală de 5.330 de exemplare Este vorba despre o creștere de aproximativ 2.000 de animale față de anul precedent și de peste patru ori mai multe exemplare decât cele înregistrate în 2021.

Privite împreună, aceste rezultate sugerează că eforturile de reintroducere a bilby-ului continuă să avanseze, chiar dacă specia rămâne, oficial, clasificată drept vulnerabilă.

Ce este bilby

Bilby-ul este un mic marsupial originar din Australia, care seamănă la prima vedere cu un iepure, datorită urechilor foarte lungi și botului alungit. Bilby-ul mare (Macrotis lagotis) este un animal nocturn care trăiește în principal în zone aride și își petrece o mare parte din timp săpând în pământ pentru a-și găsi hrana.

Se hrănește cu insecte, semințe, fructe, ciuperci și alte organisme pe care le găsește în sol. Femela își crește puiul într-un marsupiu, deoarece bilby-ul este un mamifer marsupial.

Specia este considerată vulnerabilă, iar populația sa a scăzut puternic după colonizarea europeană a Australiei, în principal din cauza prădătorilor introduși, precum vulpile și pisicile sălbăticite, dar și din cauza pierderii habitatului și a modificării ecosistemelor.

Programele de conservare au încercat să refacă populațiile prin reproducere în captivitate și reintroducerea animalelor în zone protejate.