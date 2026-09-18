Ce amendă riști dacă ai un câine gălăgios și deranjează vecinii. Când poți fi sancționat pentru lătratul câinelui

Posesorii de câini pot fi amendați dacă animalul latră și deranjează vecinii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lătratul unui câine poate deveni o problemă atunci când zgomotul tulbură liniștea locuitorilor. În România, legislația nu stabilește o amendă separată pentru simplul fapt că un câine latră, însă proprietarul poate fi sancționat dacă zgomotul produs de animal ajunge să afecteze liniștea publică sau pe cea a locatarilor.

Regulile relevante sunt prevăzute de Legea nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Forma actuală a legii a fost modificată în iunie 2026, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile pentru tulburarea liniștii.

Când poți primi amenda pentru lătratul câinelui. Ce spune legea

Legea nr. 61/1991 nu menționează în mod expres lătratul câinilor. În schimb, la articolul 2, punctul 25, este considerată contravenție „tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”.

Prin urmare, dacă lătratul repetat sau persistent al unui câine ajunge să tulbure liniștea vecinilor, situația poate intra în sfera acestei prevederi. Nu există însă în lege un număr exact de minute sau un anumit nivel de decibeli de la care lătratul unui câine devine automat contravenție. Constatarea se face în funcție de situația concretă.

Există și o prevedere distinctă, la articolul 2, punctul 26, pentru tulburarea liniștii locatarilor în anumite intervale. Aceasta se referă la zgomote, larmă sau folosirea la intensitate mare a unor aparate, obiecte ori instrumente muzicale în locuințe sau în alte spații din imobile cu destinația de locuințe ori în imediata vecinătate a acestora. Intervalele menționate de lege sunt 22:00-8:00 și 13:00-14:00.

Așadar, este importantă diferența dintre cele două situații. Pentru tulburarea liniștii locuitorilor prin zgomote, prevăzută la punctul 25, legea nu stabilește un interval orar limitat. Prevederea de la punctul 26 se referă explicit la perioadele 22:00-8:00 și 13:00-14:00.

În cazul unui câine care latră ocazional, simplul fapt că animalul face zgomot nu înseamnă automat că proprietarul trebuie amendat. Pentru aplicarea unei sancțiuni trebuie constatată fapta contravențională, iar autoritățile competente sunt cele prevăzute de lege.

Legea stabilește că aceste contravenții pot fi constatate de primar sau de împuterniciții acestuia, de polițiști ori de personalul competent al Jandarmeriei, în condițiile legii.

Care e amenda pentru proprietarii de câini gălăgioși

Pentru fapta prevăzută la articolul 2, punctul 25 din Legea nr. 61/1991, sancțiunea actuală este amenda de la 200 la 1.000 de lei. Aceasta este prevederea care poate fi relevantă atunci când zgomotul produs de un câine este considerat o tulburare a liniștii locuitorilor.

Dacă este vorba despre fapta prevăzută la articolul 2, punctul 26, referitoare la tulburarea liniștii locatarilor în intervalele 22:00-8:00 și 13:00-14:00, sancțiunea a fost majorată în 2026 și este în prezent între 1.000 și 2.000 de lei. Modificarea a fost introdusă prin Legea nr. 92/2026 și se aplică din 13 iunie 2026.

Legea prevede sancțiuni mai mari în cazul repetării anumitor contravenții. Începând din iunie 2026, repetarea faptelor prevăzute la articolul 2 punctele 25-27 în interval de 72 de ore de la constatarea primei fapte poate atrage amenzi majorate. Pentru fapta de la punctul 25, amenda este de 1.000-3.000 de lei, iar pentru fapta de la punctul 26, amenda este de 4.000-6.000 de lei.

Prin urmare, în cazul unui câine care latră în mod repetat și provoacă reclamații, cuantumul amenzii depinde de încadrarea juridică a faptei și de circumstanțele constatate de autorități. Nu există o amendă automată doar pentru că un câine latră.

O altă modificare importantă introdusă în 2026 este posibilitatea achitării, în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal, a jumătate din cuantumul amenzii aplicate pentru contravențiile prevăzute la articolul 2, cu excepția celei de la punctul 6. Regula este prevăzută în forma actualizată a Legii nr. 61/1991.

În practică, proprietarii de câini trebuie să țină cont nu doar de regulile privind protecția animalelor, ci și de obligația generală de a nu provoca, prin animalele pe care le dețin, situații care afectează liniștea și conviețuirea cu ceilalți locatari.

Prin urmare, amenda pentru câine gălăgios poate ajunge la 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii prin zgomote, iar în situațiile prevăzute de lege pentru tulburarea liniștii în intervalele 22:00-8:00 și 13:00-14:00, sancțiunea poate ajunge la 2.000 de lei. În cazul repetării faptei în 72 de ore de la prima constatare, amenzile pot fi mai mari.