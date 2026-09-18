O nouă specie de pisică a fost descoperită după mai bine de 100 de ani

O nouă specie de pisică a fost descoperită după mai bine de 100 de ani. FOTO: Captura X

O mică pisică sălbatică din Bolivia a fost identificată drept o specie necunoscută până acum. Este pentru prima dată în mai bine de un secol când cercetătorii descriu și denumesc oficial o nouă specie de felină aflată încă în viață, scrie Reuters.

Animalul, numit Tilcayo de comunitățile locale, face parte din grupul pisicilor-tigru, întâlnite în mai multe regiuni din America de Sud. Felina trăiește în pădurile din Yungas, o regiune muntoasă din Bolivia. Aici se află așa-numitele păduri de nori, păduri aflate la altitudine, unde aerul este foarte umed, iar norii și ceața se mențin frecvent printre copaci. Pisica are aproximativ 46 de centimetri lungime și cântărește în jur de 1,4 kilograme, fiind mai mică decât o pisică domestică obișnuită.

Cercetătorii au analizat materialul genetic al animalului și au confirmat că este vorba despre o specie distinctă. Au numit-o Leopardus tilcayo, păstrând numele local al felinei.

? Meet the newcomer! Scientists have discovered a new cat species for the first time in 100 years



This spotted little beauty with a squashed face, short ears and long whiskers is Leopardus tilcayo.



So far, scientists can say with certainty only that the tilcayo lives in the… pic.twitter.com/8pfWXaSgiQ — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2026

"Blana sa este maro deschis (...) și are pete în formă de rozete, cu forme neregulate, pe întregul corp", a declarat Paola Nogales-Ascarrunz, exploratoare National Geographic și unul dintre autorii studiului publicat joi în revista Current Biology.

Deocamdată, cercetătorii știu foarte puține despre această felină și despre modul în care trăiește. Resturile unor rozătoare mici găsite în excremente sugerează că acestea fac parte din hrana sa. Imaginile surprinse de camerele de monitorizare arată, de asemenea, că animalul ar putea fi mai activ noaptea, a explicat Nogales-Ascarrunz.

New cat species discovered in over 100 years



Scientists have identified Leopardus tilcayo, a tiny wild cat found in Bolivia’s Yungas forests. The discovery began with a wildlife sanctuary reporting a “weird cat” and was later confirmed through genetic research pic.twitter.com/9VVJgdYTIH — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 17, 2026

Pisicile-tigru sunt considerate specii foarte asemănătoare ca aspect, care sunt greu de diferențiat doar privind animalul, a explicat Jonas Lescroart, biolog evoluționist la Universitatea din Anvers, Belgia, și unul dintre coordonatorii studiului. Mult timp, pisicile-tigru au fost considerate o singură specie. Studiile genetice realizate în ultimele decenii au arătat însă că există mai multe specii distincte.

În cazul noii specii din Bolivia, cercetătorii spun că informațiile sunt încă limitate. Până acum au analizat direct doar doi indivizi vii și au la dispoziție un număr redus de imagini obținute cu ajutorul camerelor de monitorizare, a precizat Lescroart.

Unul dintre exemplarele studiate este un mascul de 10 ani, care trăiește acum în sanctuarul pentru animale sălbatice Senda Verde. Animalul fusese ținut anterior în casa unei familii locale.

"Un animal diferit"

Cercetătorii au început să fie interesați de pisica din Bolivia deoarece aspectul ei nu se potrivea cu descrierile existente, bazate în special pe exemplare din Brazilia, a explicat Nogales-Ascarrunz. "Acest lucru ne-a făcut să ne întrebăm: ce fel de pisică-tigru avem, de fapt, în Bolivia?"

Echipa a analizat ADN-ul a 38 de pisici din mai multe țări din America de Sud, inclusiv opt exemplare păstrate în muzee. Rezultatele au arătat că pisicile-tigru nu formează o singură specie, ci cinci specii distincte genetic.

"Nu ne-am așteptat ca această pisică-tigru din Bolivia să fie o specie separată. Nimeni nu o considerase până acum un animal diferit sau măcar o subspecie", a declarat Lescroart.

Analiza genetică arată că linia evolutivă a pisicii Tilcayo s-a separat de celelalte pisici-tigru în urmă cu aproximativ 1,4 milioane de ani.

"Cu cât există mai multe diferențe în ADN, cu atât este mai lungă perioada în care aceste linii evolutive au fost separate", a explicat Lescroart. În cazul felinelor, o asemenea diferență genetică este considerată un argument important pentru recunoașterea unei specii distincte.

Cercetătorii au identificat și o nouă subspecie de pisică-tigru în regiunea Yungas din Peru. Aceasta a primit numele Leopardus tigrinus antisuyo, după Antisuyu, una dintre regiunile vechiului Imperiu Incaș, care includea zona în care trăiește animalul.

Specii "vulnerabile"

Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) consideră în prezent pisicile-tigru drept două specii „vulnerabile”, ale căror populații sunt în scădere.

Cercetătorii au transmis noile date către IUCN. În următoarea evaluare, organizația va analiza separat cele cinci specii identificate genetic. Acest lucru ar putea oferi o imagine mai clară asupra riscurilor cu care se confruntă fiecare dintre ele. Pisica Tilcayo ar putea ajunge să fie clasificată drept specie pe cale de dispariție atunci când va fi evaluată separat, a spus Lescroart.

O evaluare mai precisă este cu atât mai importantă în Yungas, una dintre regiunile naturale cele mai amenințate din America de Sud.

Pădurile de munte din această zonă sunt afectate tot mai mult de defrișări, extinderea agriculturii, incendiile provocate de oameni și activitățile miniere, a spus Nogales-Ascarrunz. Printre măsurile urgente se numără refacerea zonelor de pădure distruse de incendii, protejarea pădurilor naturale rămase și păstrarea legăturilor dintre diferitele habitate, astfel încât animalele să poată circula între ele.

"Faptul că arătăm oamenilor că, chiar și în cazul unui grup atât de bine cunoscut precum felinele, încă mai există specii care nu au fost descoperite poate transmite un mesaj important. Există multe specii încă nedescoperite în lume, iar unele dintre ele riscă să dispară înainte ca noi să avem ocazia să le descoperim", a declarat Eduardo Eizirik, biolog evoluționist la Universitatea Pontificală Catolică din Rio Grande do Sul, Brazilia, și autor principal al studiului.