Un pește micuț nu mai fusese văzut din 1985. 40 de ani mai târziu, o pescăriță indigenă l-a găsit în râul Sepik din Papua Noua Guinee

Peștele-panglică de apă dulce (spinach pipefish), o specie puțin cunoscută înrudită cu căluții de mare și dragonii de mare FOTO: Getty Images

Un mic pește de apă dulce, care nu mai fusese confirmat de oamenii de știință din 1985, a fost redescoperit în râul Sepik din Papua Noua Guinee. Peștele-panglică de apă dulce (spinach pipefish), o specie puțin cunoscută înrudită cu căluții de mare și dragonii de mare, a fost găsit în timpul unei expediții de cercetare susținută de comunitățile locale și pescari.

Potrivit Mongabay, pescărița indigenă Helen Asu a prins doi astfel de pești greu de găsit în iunie 2026, folosind o plasă tradițională de mână pentru a prinde creveți. Descoperirea ei a avut loc chiar în ultima zi a celor două săptămâni de căutări ale echipei de cercetare.

Ulterior, oamenii de știință au confirmat că peștii erau într-adevăr exemplare de spinach pipefish, punând capăt unui mister vechi de zeci de ani și oferind o nouă speranță pentru alte specii considerate dispărute din evidențele științifice. Descoperirea arată, de asemenea, de ce cunoștințele ecologice locale pot fi esențiale pentru cercetarea și conservarea faunei sălbatice.

O redescoperire remarcabilă în râul Sepik

Peștele-panglică de apă dulce poate fi mic, însă dispariția lui a creat o lacună importantă în înțelegerea de către oamenii de știință a ecosistemelor de apă dulce din Papua Noua Guinee.

Cunoscut științific sub numele de Microphis spinachioides, peștele este endemic râului Sepik, ceea ce înseamnă că nu se știe să apară în mod natural în nicio altă parte a lumii. Sepik este cel mai lung râu din Papua Noua Guinee și adăpostește o diversitate extraordinară de viețuitoare acvatice, precum și comunități ale căror vieți de zi cu zi sunt strâns legate de apele sale.

Peștele are corpul subțire, botul alungit și o colorație verde-maronie care îl ajută să se camufleze în vegetația de pe malurile râului. Poate ajunge la aproximativ 15 centimetri lungime, deși exemplarele prinse în timpul celei mai recente expediții măsurau aproape 10 centimetri.

Pentru oamenii de știință, specia a fost dificil de studiat întrucât este bine camuflată și pare să trăiască printre nuferi, ierburi și alte plante din apropierea malurilor. Obiceiurile sale, dimensiunea populației, zonele de reproducere și amenințările la adresa sa au rămas în mare parte necunoscute.

Ultima înregistrare științifică confirmată datează din 1985. De atunci, cercetătorii nu au mai avut nicio observație verificată timp de aproape patru decenii.

Ultima zi a căutărilor

Redescoperirea a avut loc în timpul unei expediții de două săptămâni conduse de cercetători, oameni de știință locali și membri ai comunităților. Echipa a călătorit cu bărci și canoe prin zone ale cursului inferior al râului Sepik, întrebând localnicii și pescarii dacă văzuseră vreodată peștele neobișnuit.

Cercetătorii le-au arătat oamenilor fotografii cu peștele-panglică și i-au rugat să împărtășească orice amintiri sau cunoștințe despre acesta. Căutarea a fost dificilă pentru că peștele este mic, se confundă cu vegetația de pe mal și nu este o specie pe care localnicii o pescuiesc în mod obișnuit.

Până la jumătatea lunii iunie, echipa expediției petrecuse deja zile întregi deplasându-se de-a lungul râului și discutând cu comunitățile. Cercetătorii erau aproape să renunțe.

Apoi, pe 18 iunie 2026, pescărița locală Helen Asu a sosit cu doi astfel de pești. Îi prinsese folosind umben, o plasă tradițională de mână, în timp ce pescuia creveți în apropierea satului Imbando, în provincia East Sepik.

Era chiar ultima zi a expediției.

Jerrica Agebigo, cercetătoare la Universitatea de Tehnologie din Papua Noua Guinee și la New Guinea Binatang Research Centre, și-a dat imediat seama că peștii puteau fi importanți. A fotografiat exemplarele și a trimis imaginile lui Gerald Allen, un ihtiolog australian familiarizat cu speciile de pești din regiune.

Allen a confirmat că peștii erau exemplare de spinach pipefish. O specie care lipsea din evidențele științifice din 1985 fusese găsită din nou datorită unei activități obișnuite de pescuit.

Cunoștințele locale au făcut diferența

Descoperirea a devenit un exemplu despre modul în care cercetarea științifică și cunoștințele ecologice tradiționale pot funcționa împreună.

Oamenii de știință aveau informații despre aspectul peștelui, dar dețineau foarte puține cunoștințe practice despre locurile în care trăia sau despre modul în care putea fi întâlnit. Localnicii, în special cei care pescuiesc în mod regulat de-a lungul malurilor acoperite de vegetație, dețineau indicii care nu apăreau în registrele științifice.

Când cercetătorii au întrebat-o pe Asu dacă văzuse vreodată un pește asemănător cu spinach pipefish, ea a spus că mai prinsese ceva asemănător în trecut. A acceptat să îi ajute în căutare și a găsit exemplarele a doua zi.

Comunitățile de-a lungul râului le-au spus cercetătorilor că uneori prind unul sau doi astfel de pești în timp ce pescuiesc creveți și alte animale acvatice mici. Aceste relatări sugerează că specia ar putea fi mai răspândită decât indica evidența științifică.

Femeile par să dețină cunoștințe deosebit de utile despre acest pește. Ele prind adesea creveți și pești mici de-a lungul marginilor râului acoperite de plante, ceea ce este posibil să le aducă mai frecvent în contact cu peștii-panglică decât pe ceilalți membri ai comunității.

Peștele este cunoscut sub denumiri diferite în diferite locuri. În Imbando, localnicii îl numesc karuweng. Comunitățile din amonte, de la Kanduwanum, folosesc denumirile inap sau karuwenai. În Tok Pisin, una dintre limbile oficiale ale Papua Noua Guinee, este numit lon nus.

Aceste denumiri și observații îi pot ajuta pe cercetători să identifice specia, să îi înțeleagă distribuția și să conceapă studii de teren mai eficiente.

Ce au aflat cercetătorii

Redescoperirea le-a oferit deja oamenilor de știință câteva indicii despre habitatul peștelui-panglică.

Localnicii au relatat că găsesc peștele de-a lungul marginilor râului acoperite de vegetație și în apropierea locurilor în care afluenții se întâlnesc cu cursul principal al râului. Rareori l-au văzut în lacurile din luncile inundabile sau în zonele mlăștinoase.

Aceste informații i-ar putea ajuta pe cercetători să își concentreze viitoarele activități de teren. În loc să caute în întregul ecosistem al râului Sepik, oamenii de știință s-ar putea concentra asupra zonelor cu vegetația și condițiile acvatice pe care peștele pare să le prefere.

Specia este o rudă apropiată a căluților de mare și a dragonilor de mare. La fel ca în cazul căluților de mare, masculii peștilor-panglică poartă embrionii în curs de dezvoltare într-un buzunar incubator până când puii se nasc. Cu toate acestea, oamenii de știință știu încă foarte puține despre modul în care se reproduc spinach pipefish, ce mănâncă, cât trăiesc sau cât de mult se deplasează de-a lungul sistemului fluvial.

Singurul exemplar de muzeu cunoscut pe baza căruia a fost stabilită clasificarea științifică a speciei se afla la Muzeul din Hamburg, în Germania. Exemplarul a fost distrus în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, lăsându-i pe cercetători fără materialul fizic de referință pe care l-ar fi folosit în mod normal pentru studierea speciei.

Noile înregistrări ar putea permite acum oamenilor de știință să compare peștele cu speciile înrudite, să îi documenteze mai exact aspectul și să confirme detalii despre biologia sa.

O specie care se confruntă în continuare cu amenințări

Descoperirea este încurajatoare, dar nu înseamnă că peștele-panglică este în afara oricărui pericol.

Specia a fost clasificată drept „deficientă în date” (Data Deficient) în cadrul ultimei evaluări pentru Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), realizată în 2016. Această clasificare reflectă lipsa unor informații fiabile și nu reprezintă o dovadă că populația este sănătoasă.

Comunitățile consultate în timpul expediției au descris schimbări în populațiile de pești din râul Sepik. Ele au raportat, de asemenea, creșterea sedimentării și o prezență tot mai mare a speciilor de pești introduse.

Sedimentele pot modifica habitatele râului prin acoperirea plantelor, schimbarea adâncimii apei și afectarea locurilor în care animalele acvatice mici se hrănesc sau se adăpostesc. Peștii introduși pot concura cu speciile native sau pot perturba lanțul trofic de care acestea depind.

Întrucât spinach pipefish pare să trăiască printre vegetația din apropierea malurilor, modificările acestor zone ar putea avea un efect direct asupra sa. Pierderea plantelor native, poluarea, modificarea cursului râului și schimbarea condițiilor hidrologice ar putea exercita presiuni suplimentare.

Cercetătorii spun că următoarea etapă este să afle unde se găsește specia, câți indivizi mai există și de ce condiții de mediu are nevoie pentru a supraviețui.

De ce este importantă descoperirea

Peștele-panglică a fost inclus în lista celor mai căutate 10 specii de pe „Lost Fishes”, o colecție de peste 300 de specii de pești de apă dulce care au dispărut din evidențele științifice.

Redescoperirea sa demonstrează că speciile pot continua să supraviețuiască în locuri în care cercetările științifice oficiale au fost limitate. De asemenea, arată că localnicii pot observa, identifica și proteja animale pe care cercetătorii le întâlnesc foarte rar.

Amanda Vincent, președinta Grupului de specialiști al IUCN pentru căluți de mare, pești-panglică și dragoni de mare și directoarea organizației Project Seahorse, a declarat că redescoperirea oferă speranța că și alți pești-panglică de apă dulce și alte specii considerate dispărute ar putea exista încă.

Această speranță este deosebit de importantă pentru ecosistemele de apă dulce, care se confruntă cu presiuni generate de degradarea habitatelor, poluare, specii invazive și dezvoltare. Animalele mici pot dispărea din evidențele științifice fără să dispară neapărat din locurile în care oamenii trăiesc și pescuiesc.

Povestea contestă, de asemenea, ideea că informațiile despre conservare circulă exclusiv dinspre laboratoare și universități. În acest caz, experiența unei pescărițe a contribuit la rezolvarea unui mister științific vechi de 40 de ani.

Următorul capitol pentru peștele-panglică

Cercetătorii speră acum să combine studiile de teren, cunoștințele ecologice locale, taxonomia și tehnologia ADN-ului de mediu pentru a afla mai multe despre această specie.

ADN-ul de mediu, numit adesea eDNA, le permite oamenilor de știință să caute urme genetice pe care animalele le lasă în apă. Dacă metoda se dovedește eficientă, ea ar putea ajuta la identificarea zonelor în care este prezent spinach pipefish, fără ca cercetătorii să fie nevoiți să captureze direct peștii.

Studiile viitoare ar putea analiza arealul speciei, comportamentul de reproducere, dieta și starea populației. Cercetătorii ar putea investiga, de asemenea, modul în care schimbările din râul Sepik îi afectează habitatul.

Deocamdată, cei doi pești prinși de Helen Asu au completat o piesă lipsă din evidența biodiversității de apă dulce a Papua Noua Guinee. Descoperirea lor ne amintește că până și un animal minuscul și bine ascuns poate avea o poveste importantă în spatele său.

După decenii fără o înregistrare științifică confirmată, peștele-panglică nu mai este considerat dispărut. Supraviețuirea sa rămâne incertă, însă revenirea sa în atenția comunității științifice le oferă cercetătorilor și comunităților locale o nouă oportunitate de a-l înțelege și proteja.