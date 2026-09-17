Fritz: Suntem dispuși să discutăm o altă nominalizare dacă Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier

Fritz: Suntem dispuși să discutăm o altă nominalizare dacă Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier. FOTO: Hepta

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi după consultările de la Cotroceni că formațiunea este deschisă să discute și o altă nominalizare pentru funcția de premier, în cazul în care președintele Nicușor Dan nu îl va desemna pe Siegfried Mureșan, propunerea USR, PNL și UDMR. Fritz a reluat și propunerea pentru două guverne minoritare succesive, primul format din USR, PNL și UDMR, urmat de un guvern PSD.

„USR vrea să facă parte din soluții. Am pus pe masă din nou care este poziția noastră, am făcut o propunere cu PNL și UDMR, Siegfried Mureșan, o menținem. Dacă Nicușor Dan nu dorește să îl nominalizeze sau propunerea PSD, suntem deschiși să discutăm și o altă nominalizare a lui”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a reiterat propunerea ca actuala criză politică să fie depășită prin formarea a două guverne minoritare succesive.

„Ne menținem propunerea de a avea două guverne minoritare succesive, să începem cu USR-PNL-UDMR, apoi să vină unul PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte, care să aibă încrederea tuturor. PSD deja agrease o rotativă în 2027. De aceea, ideea ca PSD să vină acum, cu un an înainte de rotativă, e absurdă. De aceea e foarte clar că aceste guverne minoritare succesive ar funcționa dacă ar începe cu unul de centru-dreapta”, a declarat acesta.

Liderul USR a subliniat că este necesară desemnarea unui premier pentru a putea fi verificată existența unei majorități în Parlament.

„Dacă nu se găsesc soluții, trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor. Anticipatele trebuie să fie o oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție”, a declarat președintele USR.

„Așteptăm nominalizarea. Decizia politică și responsabilitatea trebuie să fie în aceeași încăpere. Nu acceptăm să avem un guvern, pe de o parte, și pe de alta o majoritate PSD-AUR”, a afirmat el.

Dominic Fritz a precizat că propunerea USR rămâne Siegfried Mureșan, dar că formațiunea este pregătită să discute și despre o altă persoană. „Numele propus de noi e Siegfried Mureșan. Dacă Nicușor Dan are alt nume, vom discuta”, a conchis liderul USR.